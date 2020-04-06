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Ультрамодные шифоновые платья лета-2020: С чем носить, какое платье одолжить из бабушкиного гардероба

22:22 06.04.2020 Фото: pxhere.com
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Полненьким леди стоит обратить внимание на платья, напоминающие об атмосфере семидесятых. Эти версии обычно отшиваются в длине миди.

Ультрамодные шифоновые платья лета 2020: С чем носить, какое платье одолжить из бабушкиного гардероба
Следуя урбанистическим трендам, стоит научиться комбинировать легкие платьица такого типа с балетками или белоснежными кедами

Шифоновые платья являются неизменным атрибутом модных тенденций каждого теплого сезона. Только от лета к лету меняются варианты их исполнения. В этом году стилисты делают акценты на стильном декоре.

С чем будет хорошо сочетаться платье из шифона?
Несмотря на то, что классикой жанра считаются шифоновые платья средней длины с расклешенной юбкой в сочетании с босоножками  на каблуке, существует и множество других удачных комбинаций. Так, например, любительницам консервативного стиля или заложницам строгого дресс-кода стоит носить платья с туфлями-лодочками. Для корпоратива или встречи в неофициальной обстановке подойдут босоножки с закрытой пяткой.

Следуя урбанистическим трендам, стоит научиться комбинировать легкие платьица такого типа с балетками или белоснежными кедами. На последних сбоку или на заднике может быть яркий орнамент. Вместе получится создать ауру игривой женщины, которая легка по подъем.

Самой свежей фишкой среди модных сочетаний считаются летние сапоги. Этот тренд явственно прослеживается в среде стристайлеров. Поэтому такими фотографиями завален буквально весь «Инстаграм». Тут самое важное – выбирать платья сочных, ярких оттенков.

Что касается новинок этого сезона, то законодатели моды сделали акцент на декоре. И на первом месте тут оказался бант. Причем он может находиться не только в области пояса. Также сегодня все чаще отшиваются платья с бантами в области шеи. Но здесь надо помнить принцип: «одно платье – один бант». А то слишком много – тоже плохо.

На втором месте по популярности находятся воланы разной ширины и рюши. Подходит девушкам, предпочитающим ретро-стиль, романтизм или беби-долл. Такие наряды гарантируют создание образа хрупкой, нежной девушки. Тем, кто обожает стиль принцессы, стоит выбирать модели с рюшами в области декольте.

Из других интересных предложений выделяют наличие широкого пояса, которые не имеет пряжки. Его удобно завязывать для подчеркивания талии. А обладательница стройных ножек стоит присмотреться к платью, где есть скрытый разрез. Он позволяет пикантно приоткрывать ножку, что повышает градус накала страстей на свидании.

Длинные шифоновые платья, на которые непременно надо обратить внимание
Вообще в сезоне весна-лето 2020 года трендовыми шифоновыми платьями называют либо модели длины макси, либо версии выше колена. Что-то среднее носить можно, но назвать его реально актуальным не получится. Поэтому лучше средней длины обновки не покупать специально для нового сезона.

Что касается длинных платьев, то носить их следует с босоножками на плоской подошве. И если еще лет пять назад считалось, что с каблуками подол в пол сочетать нельзя, сегодня это разрешено и даже поощряется.

Рассматривая узкие направления в платьях макси-длины, стоит особенно выделить наряды в греческом стиле. Это течение отличается наличием присборенной ткани в области груди. Лучше всего такой наряд сочетается с прическами в подобном стиле. Ничего сложного в их заплетании нет: достаточно просто подыскать плетеный шнурок, ленточку с бусинками, либо тонкий металлический ободок, повторяющий силуэт вьющейся лозы.

Еще одним интересным предложением на большую длину считается многослойное исполнение, причем такая пышная часть должна быть внизу. Из других креативных решений: нижние слои отличаются по цвету на несколько тонов, либо это вообще игра на полный контраст. Получается такое себе сравнение с морской пеной и мечтательной Русалочкой.

Немного похожим кажется платье с воланами. Но здесь акцент сконцентрирован на воздушно-зефирном впечатлении, поэтому покупать эти модели стоит только обладательницам тонкой кости с аристократичной внешностью.

Наконец-то наступил праздник и на улице фанаток ретро. Этим летом в моде будут шифоновые платья по мотивам семидесятых годов, обязательно с длинными рукавами и бантами, которые крепятся на широком поясе. Носить ретро-платья стоит только с лаконичными туфлями на каблуках. В руках – сумочка по типу ридикюля или похожий по типу аксессуар.

Для более откровенной атмосферы стоит обзавестись платьем с открытой спиной. Подходит для романтического ужина или вечернего выхода в свет, когда надо выглядеть на все сто процентов, соответствуя образу шикарной и роковой женщины. При этом необходимо проследить за тем, чтобы руки, как и шея были полностью закрыты. Есть только одно ограничения для облачения в столь роскошный наряд – идеальные пропорции спины и чистая кожа. А вот к глубине выреза особенных требований нет. Лишь бы вписывался в пределы разумного.

Для тех, кто хочет попробовать сыграть роль соблазнительницы, стоит выбирать платья на тоненьких бретельках, которые многие по привычке называют сарафанами. На деле же такие якобы крепления практической функции не несут. Они лишь призывают обратить внимание на красиво выступающие плечевые кости. И шея в таком наряде выглядит более притягательно и маняще.

Наиболее пикантным решение этого сезона считаются платья с прозрачными вставками, которые вшиваются в области живота, декольте или по бедрам. Выходить в нем стоит вечером на вечеринку.

Короткие шифоновые платья: от мини до более скоромной длины
Если фигура позволяет, то стоит обзавестись хотя бы одной моделью ультрамини. Вообще такая длина фигурирует во всех видах низа летнего сезона 2020. Поэтому стоит все же разжиться игривым платьицем подобного фасона, если состояние кожи позволяет, а нижние конечности могут похвастаться идеальной ровностью.

Для повседневной носки стоит отдавать предпочтение платьям-туникам. Они «дружат» с балетками или шлепанцами, поэтому в них легко передвигаться.

Полненьким леди стоит обратить внимание на платья, напоминающие об атмосфере семидесятых. Эти версии обычно отшиваются в длине миди. Стилисты просят обувать к ним в пару исключительно обувь на каблуках, чтобы зрительно вытягивать фигуру.

А из прошлых сезонов в этот можно забрать шифоновые платья с А-силуэтом или запахом. Они тоже будут смотреться «в тему».

Источник: TheRussianTimes

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