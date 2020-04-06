С 6 апреля кардинальный поворот судьбы у 3 знаков зодиака предсказывает Павел Глоба

С 10 апреля многие успеют привыкнуть к ситуации, смириться и найти новые цели. А после 15 апреля жизнь людей попадет в новые рамки, к которым вновь придется приспосабливаться.

Кардинально период повлияет на судьбы представителей трех знаков зодиака

По прогнозу известного астролога Павла Глобы, представителей трех знаков зодиака в апреле 2020 года ждет время переломных моментов и судьбоносных событий. Изменения и «перевороты» начнутся уже с 7 апреля, а апогей событий их ждет после 15 апреля.

В целом изменения жизненного ритма ждет представителей всех знаков зодиака после 6 апреля. Повлияет на настроение людей запрет выхода на улицу, закрытие предприятий и другие ограничения. С 10 апреля многие успеют привыкнуть к ситуации, смириться и найти новые цели. А после 15 апреля жизнь людей попадет в новые рамки, к которым вновь придется приспосабливаться.

Кардинально период повлияет на судьбы представителей трех знаков зодиака.

Близнецы

Представителей этого знака ждут после 6 апреля небольшие неприятности. Им придется ответить за ранее совершенные поступки и сказанные слова. Но речь идет не о законе и юридической составляющей вопроса, а о личных переживаниях и эмоциональных всплесках. К Близнецам придет осознание правильности или неправильности ранее выбранного пути, что доставит некий дискомфорт. Астролог рекомендует набраться терпения, подстраиваться под обстоятельства и пытаться выйти из всех ситуаций достойно, чтобы судьба сама подсказала новую дорогу.

Козерог

Представителям знака придется включить всю имеющуюся тактичность и умение строить стратегии. От принятых после 6 апреля решений будет зависеть вся последующая жизнь. Важно избегать серьезных судьбоносных поступков —старайтесь плыть по течению, не задевая окружающих. Ориентируйтесь на свои желания и интуицию, слушайте советы близких и выбирайте, каким путем двигаться к поставленным целям. От проблем до 16 апреля желательно максимально хорошо прятаться, откладывая их решение на более благоприятный период.

Скорпион

Стремление к благополучию захватит все мысли и будет влиять на чувства в опасный период. После 6 апреля важно не нарушать установленные обществом правила, но и поддаваться стадному инстинкту не стоит. Вас ждут опасные маневры между «хочу» и «надо». Постарайтесь лавировать как можно аккуратнее, ведь каждый шаг в итоге может стать судьбоносным. По словам астролога, Скорпионам необходимо расставить приоритеты и выбрать главное, а уж после действовать, ориентируясь на свое внутреннее чутье.

Источник: TheRussianTimes