06.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

С 6 апреля кардинальный поворот судьбы у 3 знаков зодиака предсказывает Павел Глоба

22:25 06.04.2020 Фото: pxhere.com
0

С 10 апреля многие успеют привыкнуть к ситуации, смириться и найти новые цели. А после 15 апреля жизнь людей попадет в новые рамки, к которым вновь придется приспосабливаться.

С 6 апреля кардинальный поворот судьбы у 3 знаков зодиака предсказывает Павел Глоба
Кардинально период повлияет на судьбы представителей трех знаков зодиака

По прогнозу известного астролога Павла Глобы, представителей трех знаков зодиака в апреле 2020 года ждет время переломных моментов и судьбоносных событий. Изменения и «перевороты» начнутся уже с 7 апреля, а апогей событий их ждет после 15 апреля.

В целом изменения жизненного ритма ждет представителей всех знаков зодиака после 6 апреля. Повлияет на настроение людей запрет выхода на улицу, закрытие предприятий и другие ограничения. С 10 апреля многие успеют привыкнуть к ситуации, смириться и найти новые цели. А после 15 апреля жизнь людей попадет в новые рамки, к которым вновь придется приспосабливаться.

Кардинально период повлияет на судьбы представителей трех знаков зодиака.

Близнецы

Представителей этого знака ждут после 6 апреля небольшие неприятности. Им придется ответить за ранее совершенные поступки и сказанные слова. Но речь идет не о законе и юридической составляющей вопроса, а о личных переживаниях и эмоциональных всплесках. К Близнецам придет осознание правильности или неправильности ранее выбранного пути, что доставит некий дискомфорт. Астролог рекомендует набраться терпения, подстраиваться под обстоятельства и пытаться выйти из всех ситуаций достойно, чтобы судьба сама подсказала новую дорогу.

Козерог

Представителям знака придется включить всю имеющуюся тактичность и умение строить стратегии. От принятых после 6 апреля решений будет зависеть вся последующая жизнь. Важно избегать серьезных судьбоносных поступков —старайтесь плыть по течению, не задевая окружающих. Ориентируйтесь на свои желания и интуицию, слушайте советы близких и выбирайте, каким путем двигаться к поставленным целям. От проблем до 16 апреля желательно максимально хорошо прятаться, откладывая их решение на более благоприятный период.

Скорпион

Стремление к благополучию захватит все мысли и будет влиять на чувства в опасный период. После 6 апреля важно не нарушать установленные обществом правила, но и поддаваться стадному инстинкту не стоит. Вас ждут опасные маневры между «хочу» и «надо». Постарайтесь лавировать как можно аккуратнее, ведь каждый шаг в итоге может стать судьбоносным. По словам астролога, Скорпионам необходимо расставить приоритеты и выбрать главное, а уж после действовать, ориентируясь на свое внутреннее чутье.

Источник: TheRussianTimes

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как начался для вас апрель? Тяжело или оптимистично?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На 200 000 тысяч рублей за нарушение карантина оштрафовали болгарского курильщика
22:43 06-04-2020
На 200 000 тысяч рублей за нарушение карантина оштрафовали болгарского курильщика
Новое расписание ЕГЭ опубликовано министерством просвещения
22:32 06-04-2020
Новое расписание ЕГЭ опубликовано министерством просвещения
С 6 апреля кардинальный поворот судьбы у 3 знаков зодиака предсказывает Павел Глоба
22:25 06-04-2020
С 6 апреля кардинальный поворот судьбы у 3 знаков зодиака предсказывает Павел Глоба
Ультрамодные шифоновые платья лета-2020: С чем носить, какое платье одолжить из бабушкиного гардероба
22:22 06-04-2020
Ультрамодные шифоновые платья лета-2020: С чем носить, какое платье одолжить из бабушкиного гардероба
Разгадана тайна "красного веера", появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией
22:09 06-04-2020
Разгадана тайна
Одобряют работу Владимира Путина 72% россиян 48
22:08 06-04-2020
Одобряют работу Владимира Путина 72% россиян
Отменить ЕГЭ-2020 из-за коронавируса предложили Мишустину в Госдуме
22:06 06-04-2020
Отменить ЕГЭ-2020 из-за коронавируса предложили Мишустину в Госдуме
Тайна появления метеоритного "Гнезда огненного орла" в Иркутской области
22:01 06-04-2020
Тайна появления метеоритного
«Невыносимые условия»: Объявили голодовку в обсерваторе Новосибирска для карантина из-за коронавируса жители Красноярска 18
22:00 06-04-2020
«Невыносимые условия»: Объявили голодовку в обсерваторе Новосибирска для карантина из-за коронавируса жители Красноярска
БердскКак доплачивают врачам и медсестрам в ЦГБ Бердска? По баллам и за выполнение госзадания 2
22:00 06-04-2020
Как доплачивают врачам и медсестрам в ЦГБ Бердска? По баллам и за выполнение госзадания