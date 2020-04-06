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Образование / Общество

Новое расписание ЕГЭ опубликовано министерством просвещения

22:32 06.04.2020 Фото: pxhere.com
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Первые экзамены начнутся 8 июня.

Новое расписание ЕГЭ опубликовано министерством просвещения

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект нового расписания ЕГЭ

Вот, как будут проходить экзамены (основные дни основной волны ЕГЭ) в этом году.

8 июня (понедельник) — география, литература, информатика (ИКТ);

11 июня (четверг) — русский язык;

15 июня (понедельник) -ЕГЭ по математике (базовый и профильный сдаются в один день);

18 июня (четверг) — история, физика;

22 июня (понедельник) — обществознание, химия;

25 июня (четверг) — биология и письменный экзамен по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);

26 июня (пятница) и 29 июня (понедельник) — устный экзамен по иностранным языкам (раздел «Говорение»).

Источник: РГ

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