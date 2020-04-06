Новое расписание ЕГЭ опубликовано министерством просвещения

Вот, как будут проходить экзамены (основные дни основной волны ЕГЭ) в этом году.
8 июня (понедельник) — география, литература, информатика (ИКТ);
11 июня (четверг) — русский язык;
15 июня (понедельник) -ЕГЭ по математике (базовый и профильный сдаются в один день);
18 июня (четверг) — история, физика;
22 июня (понедельник) — обществознание, химия;
25 июня (четверг) — биология и письменный экзамен по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);
26 июня (пятница) и 29 июня (понедельник) — устный экзамен по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
Источник: РГ