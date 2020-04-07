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Ежемесячное детское пособие начислят автоматически с 1 апреля по 30 сентября в Бердске

17:47 07.04.2020 Фото: pixabay.com
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Так же и ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области (в размере 11698 руб на детей до 3-х лет в многодетной семье). Приходить в отдел пособий не нужно! ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ.

Ежемесячное детское пособие начислят автоматически с 1 апреля по 30 сентября в Бердске
Также в период с 1 апреля по 30 сентября будет автоматически продлена выплата субсидии на оплату ЖКУ одинокопроживающим неработающим пенсионерам или семейной паре, состоящих из неработающих пенсионеров
Сюжет: Все льготы малоимущим семьям Бердска
Ежемесячное детское пособие начислят автоматически с 1 апреля по 30 сентября в Бердске

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В связи с введением на территории Новосибирской области режима повышенной готовности Центр социальной поддержки населения города Бердска вводит временное ограничение личного приема граждан. В связи с этим:
— за консультациями, связанными с предоставлением мер социальной поддержки, обращаться только по телефонам:
5-61-24 — пособия семьям с детьми;

5-60-94 — назначение и выплата субсидий;
5-61-54 — компенсация расходов на оплату ЖКУ;
5-61-24 – социальная доплата к пенсии;
5-61-04 – выплаты донорам, многодетным семьям, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, компенсация за детсад,;
5-60-51 – общий по любым вопросам;
Прием документов на выплаты и пособия будет осуществляться преимущественно по предварительной записи или через личный кабинет на едином портале Госуслуг.
Для предварительной записи на прием можно воспользоваться любым из вышеуказанных телефонов.
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2020г №87-п «Об особом порядке продления отдельных мер социальной поддержки семьям с детьми» гражданам, у которых истекает срок назначения ниже указанных пособий в период с 01 апреля по 30 сентября 2020, они будут продлены в беззаявительном порядке :
1) Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области (в размере 11698 руб на детей до 3-х лет в многодетной семье);
2) Ежемесячное пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения на территории Новосибирской области.
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям с детьми» в период с 1 апреля по 1 октября 2020 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, будет продлена в беззаявительном порядке тем гражданам, которым эта выплата была назначена и у которых в указанный период ребенок достиг возраста одного года или двух лет.
Также в период с 1 апреля по 30 сентября будет автоматически продлена выплата субсидии на оплату ЖКУ одинокопроживающим неработающим пенсионерам или семейной паре, состоящих из неработающих пенсионеров.
Просим направлять личные обращения в письменном виде по почтовому адресу:633004, г.Бердск, ул.Кирова, д.2/1 ;

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От редакции

Получаете пособие?

Вера, 06 апреля 2020 18:18
Я одинокая мама,все для многодетных.живем на одну зарплату,а основное детское пособие повысят или нет.что мне делать на 300р в месяц?
Э, 06 апреля 2020 21:21
Интиресно что же получают многодетные я кроме 200р в месяц и 6000 тыс на младшего ничего не получаю и неполучала
Надя, 06 апреля 2020 22:12
А нам и так хорошо)! Нельзя рожать без мужа)!!!! Нет помощи для таких как МЫ. Рожали же для себя...вот и выживайте как хотите!) 614 р и хватит!!!
Ольга, 06 апреля 2020 23:27
Я многодетная, не получаю ни чего, потому что, отец детей официально не работает. Все что мне платят 2000 в месяц за коммуналку. Адыгея.
Екатерина, 07 апреля 2020 04:38
Без мужа можно рожать. И надеяться надо только на себя, а не на мужика
Анонимно, 07 апреля 2020 05:28
Я мать троих детей из за вирусов не работаю и не кто не кого не кормят
Аноним, 06 апреля 2020 19:55
Г Воронеж полянская Раиса Ивановна я мать одиночка у меня 7 детей я могу получить пособие так же или нет
Светлана, 06 апреля 2020 22:24
НВР:
Как получать выплоту какие документы нужно
Аноним, 07 апреля 2020 00:48
НВР:
Нет
Аноним, 07 апреля 2020 01:19
НВР:
Первого апреля и весь апрель ни кому не верь.До сих пор услуга на сайте ПФР не доступна.
Аноним, 07 апреля 2020 02:03
НВР:
Да
Аноним, 07 апреля 2020 04:13
Интересно в Уфе тоже так сделают
Анонимно, 07 апреля 2020 05:30
Я мать троих детей из за вирусов не работаю и не кто не кого не кормят ели ели выжеваю +к этому кредиты. И не знаю как жить
Аноним, 07 апреля 2020 05:43
НВР:
Да 1000 рублей а нам положено какие нибудь выплаты
Гулчехра, 07 апреля 2020 08:57
НВР:
Нет
Аноним, 07 апреля 2020 10:05
НВР:
Пособие за ребёнка для 3 лет
Гуля, 07 апреля 2020 14:39
НВР:
Живу в ЯНАО г. Новый Уренгой. Как многодетная семья 4х детей, получаю 2500за ком услуги, дети кушают бесплатно в школе и на первое сентября на двоих учащихся по 3500 на концтовары детям в школу и всё. А дополнительно мы ещё оформлены как малоимущие, от туда получаем 16700+1800пособии школьникам двоим, +8тыс сказали будет помощь на одежду в год два раза, и билеты авиа и жд по 2500 как многодетная. Но все это не просто так дают, всегда нужно собирать документы и обновлять их. Сейчас ждём субсидью как многодетные, вместо зем участка.
Аноним, 07 апреля 2020 14:47
НВР:
какие документы нужнее
Сатеник, 07 апреля 2020 14:48
какие документы нужнее
Сатеник, 07 апреля 2020 14:49
НВР:
какие документы нужнее
Мария, 07 апреля 2020 14:56
Все фигня слишком жирно мажут.
Аноним, 07 апреля 2020 15:19
НВР:

как может
Аноним, 07 апреля 2020 16:25
Здравствуйте ,а ,что по Пензенской области?
Сергей, 07 апреля 2020 17:07
Вы издеваетесь? Данные номера невозможно позвонить даже с кодом региона. Г. Тула не можем оформить положенную выплату уже потеряли 2 месяца из за вашей тупой системы. Собезы не работают по словам сотрудниц, всех отправили домой. Но по телефону даже на горячей линии губера врут, что все работает. Тел. 89997750057 для обратной связи
Аноним, 07 апреля 2020 17:51
Номера то города Бердска. Внимательнее нужно быть. Никто вам звонить точно не будет, обратной связью
Аноним, 07 апреля 2020 17:19
НВР:
да, 195руб на двоих детей. 9и12лет

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