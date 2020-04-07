Ежемесячное детское пособие начислят автоматически с 1 апреля по 30 сентября в Бердске

Так же и ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области (в размере 11698 руб на детей до 3-х лет в многодетной семье). Приходить в отдел пособий не нужно! ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ.

Также в период с 1 апреля по 30 сентября будет автоматически продлена выплата субсидии на оплату ЖКУ одинокопроживающим неработающим пенсионерам или семейной паре, состоящих из неработающих пенсионеров

В связи с введением на территории Новосибирской области режима повышенной готовности Центр социальной поддержки населения города Бердска вводит временное ограничение личного приема граждан. В связи с этим:

— за консультациями, связанными с предоставлением мер социальной поддержки, обращаться только по телефонам:

5-61-24 — пособия семьям с детьми;



5-60-94 — назначение и выплата субсидий;5-61-54 — компенсация расходов на оплату ЖКУ;5-61-24 – социальная доплата к пенсии;5-61-04 – выплаты донорам, многодетным семьям, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, компенсация за детсад,;5-60-51 – общий по любым вопросам;Прием документов на выплаты и пособия будет осуществляться преимущественно по предварительной записи или через личный кабинет на едином портале Госуслуг.Для предварительной записи на прием можно воспользоваться любым из вышеуказанных телефонов.В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2020г №87-п «Об особом порядке продления отдельных мер социальной поддержки семьям с детьми» гражданам, у которых истекает срок назначения ниже указанных пособий в период с 01 апреля по 30 сентября 2020, они будут продлены в беззаявительном порядке :1) Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области (в размере 11698 руб на детей до 3-х лет в многодетной семье);2) Ежемесячное пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения на территории Новосибирской области.В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям с детьми» в период с 1 апреля по 1 октября 2020 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, будет продлена в беззаявительном порядке тем гражданам, которым эта выплата была назначена и у которых в указанный период ребенок достиг возраста одного года или двух лет.Также в период с 1 апреля по 30 сентября будет автоматически продлена выплата субсидии на оплату ЖКУ одинокопроживающим неработающим пенсионерам или семейной паре, состоящих из неработающих пенсионеров.Просим направлять личные обращения в письменном виде по почтовому адресу:633004, г.Бердск, ул.Кирова, д.2/1 ;