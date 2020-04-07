07.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Ученые: Заражаются коронавирусом домашние кошки

08:30 07.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Питомцы могут «подхватить» вирус от человека и передать его сородичам и людям.

Ученые: Заражаются коронавирусом домашние кошки
Распространение заболевания проходит как у людей — воздушно-капельным путем
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ученые: Заражаются коронавирусом домашние кошки

Прививки для детей в поликлиниках Бердска отменила угроза коронавируса. На дому их не ставятКлещи подождут? Из-за коронавируса не проводят вакцинацию против клещевого энцефалита в Бердске.Ещё 462 новостей

Микробиологи Китая, изучая разных домашних животных, установили, что кошки уязвимы перед коронавирусом. Они могут заражаться от людей и передавать вирус другим кошкам и человеку.

Распространение заболевания проходит как у людей — воздушно-капельным путем. Другие домашние животные не подвержены заражению. Об этом сообщает 55med.ru.

После заражения активно производят вирус, вызывающий COVID-19, также организмы хорьков. Ученые пришли к выводу, что меньше всего опасны для людей в этом отношении собаки. Кроме того, исследователями были протестированы куры, утки и свиньи.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начинает массовый скрининг жителей Москвы и Подмосковья на наличие коронавируса. Об этом говорится на сайте ведомства.

Источник: kazanfirst.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть кошка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПрививки для детей в поликлиниках Бердска отменила угроза коронавируса. На дому их не ставят
10:30 07-04-2020
Прививки для детей в поликлиниках Бердска отменила угроза коронавируса. На дому их не ставят
Дешевый бензин запретят импортировать в Россию 4
10:15 07-04-2020
Дешевый бензин запретят импортировать в Россию
БердскОтключили холодную воду 7 апреля в 23 жилых домах Бердска
10:00 07-04-2020
Отключили холодную воду 7 апреля в 23 жилых домах Бердска
БердскКлещи подождут? Из-за коронавируса не проводят вакцинацию против клещевого энцефалита в Бердске. 2
09:45 07-04-2020
Клещи подождут? Из-за коронавируса не проводят вакцинацию против клещевого энцефалита в Бердске.
15% скидка на первое лечение зубов! Cтоматологическая клиника "Колибри"
09:41 07-04-2020
15% скидка на первое лечение зубов! Cтоматологическая клиника
БердскО мерах поддержки бизнеса и предпринимателей Бердска от правительства в пандемию коронавируса: можно скачать здесь
09:30 07-04-2020
О мерах поддержки бизнеса и предпринимателей Бердска от правительства в пандемию коронавируса: можно скачать здесь
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелевшей после расстрела 9 человек стрелком в Твери
09:15 07-04-2020
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелевшей после расстрела 9 человек стрелком в Твери
Многоразовые маски для защиты лица от 50 руб. в ателье "Людмила"
09:14 07-04-2020
Многоразовые маски для защиты лица от 50 руб. в ателье
БердскСнег с дождем обрушатся на Бердск 9 и 10 апреля
09:00 07-04-2020
Снег с дождем обрушатся на Бердск 9 и 10 апреля
Систему электронных пропусков из-за коронавируса с 7 апреля вводят в Приморье
08:45 07-04-2020
Систему электронных пропусков из-за коронавируса с 7 апреля вводят в Приморье