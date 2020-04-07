Ученые: Заражаются коронавирусом домашние кошки

Питомцы могут «подхватить» вирус от человека и передать его сородичам и людям.

Распространение заболевания проходит как у людей — воздушно-капельным путем

Микробиологи Китая, изучая разных домашних животных, установили, что кошки уязвимы перед коронавирусом. Они могут заражаться от людей и передавать вирус другим кошкам и человеку.

Распространение заболевания проходит как у людей — воздушно-капельным путем. Другие домашние животные не подвержены заражению. Об этом сообщает 55med.ru.

После заражения активно производят вирус, вызывающий COVID-19, также организмы хорьков. Ученые пришли к выводу, что меньше всего опасны для людей в этом отношении собаки. Кроме того, исследователями были протестированы куры, утки и свиньи.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начинает массовый скрининг жителей Москвы и Подмосковья на наличие коронавируса. Об этом говорится на сайте ведомства.

Источник: kazanfirst.ru