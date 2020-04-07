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Систему электронных пропусков из-за коронавируса с 7 апреля вводят в Приморье

08:45 07.04.2020 Фото: pexels.com
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Если во время режима самоизоляции гражданина на улице остановят сотрудники правоохранительных органов, он должен будет предъявить: паспорт, СМС-пропуск от регионального портала госуслуг и справку с места работы.

Систему электронных пропусков из за коронавируса с 7 апреля вводят в Приморье
В Приморье подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции

Система электронных пропусков будет введена в Приморье в рамках борьбы с распространением коронавируса во вторник 7 апреля. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
Система пропусков начнет действовать для жителей, которым необходимо попасть на рабочее место и обратно во время режима самоизоляции. «Пропуск — это СМС, подтверждающее право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении на сайте правительства. Как отмечается, эта мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавируса.

Речь идет о врачах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, фармацевтах, спасателях и сотрудниках других организаций и предприятий, которые продолжат трудиться в апреле, несмотря на нерабочий месяц. Такой перечень формируется на основании списков, представляемых министерствами края, профильными департаментами и агентствами. Появление на улице без прoпуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции.

Если во время режима самоизоляции гражданина на улице остановят сотрудники правоохранительных органов, он должен будет предъявить: паспорт, СМС-пропуск от регионального портала госуслуг и справку с места работы. Если деятельность работника предполагает передвижения по гoроду, отличные от маршрута «дом — работа — дом», это должно быть отражено в справке.

В Приморье подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции, один пациент умер, двое — выписаны. В понедельник был официально лабораторно подтвержден тест на коронавирус у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 после возвращения из-за границы с симптомами ОРВИ. В настоящее время лечение получают пять человек. Всего на территории региона под медицинским наблюдением находится 41 человек.

Источник: ТАСС

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