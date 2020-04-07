«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелевшей после расстрела 9 человек стрелком в Твери

В ночь на 4 июня 2017 года в посёлке Редкино Тверской области произошло массовое убийство. В результате бытового конфликта электрик Сергей Егоров расстрелял из охотничьего ружья девять человек. Марина Коныгина, чей жених был убит, оказалась единственной, кто выжил в той бойне.

Сама девушка чудом выжила — спряталась под одеялом на кровати

В ночь на 4 июня 2017 года в посёлке Редкино Тверской области произошло массовое убийство. В результате бытового конфликта электрик Сергей Егоров расстрелял из охотничьего ружья девять человек. Марина Коныгина, чей жених был убит, оказалась единственной, кто выжил в той бойне. Как девушке удалось уцелеть, что помогло ей найти новую любовь и чем она занимается сейчас — в материале RT.

Июньским вечером 2017 года жители СНТ «50 лет октября» в посёлке Редкино Тверской области собрались посидеть на участке Вячеслава Савельева, жениха Марины Коныгиной. Около полуночи к соседям заглянул 45-летний электрик Сергей Егоров. Во время разговора дачники усомнились в военном прошлом Егорова, из-за чего тот разозлился. Электрика попросили уйти.

Через два с половиной часа Егоров вернулся, вооружённый охотничьим карабином «Сайга», и открыл огонь. Тверской стрелок убил девять человек — четырёх женщин и пятерых мужчин. Последнюю женщину он убил за то, что она отказалась копать себе могилу. Самой старшей жертве Егорова было 92 года.

Среди убитых был и жених Марины Коныгиной. Сама девушка чудом выжила — спряталась под одеялом на кровати. Ей также удалось вызвать полицию. Егоров был пьян и при задержании сопротивления не оказал. 12 сентября 2017 года областной Тверской суд приговорил Сергея Егорова к пожизненному заключению.

«Боль постепенно уходит»

—Марина, летом будет три года с момента нападения Егорова. Как вы пережили эту трагедию?

— Это был долгий путь. Меня постоянно мучило чувство вины. Я видела, как всех убивали. У меня только полицию получилось вызвать, но люди говорят, что это уже поступок. Я хотела взять лопату и треснуть Егорова, но не смогла. Я очень долго себя корила за это.

После случившегося я начала курить, похудела на 16 кг буквально за четыре дня. Мне было ничего не интересно, меня ничего не волновало, я постоянно плакала.

Сил пережить трагедию мне дало рождение младшего брата, Богдана. Когда я слышала, как Егоров подходит к кровати, у меня в голове была одна мысль: «Господи, если меня сейчас убьют, кто будет помогать моей беременной маме? Кому они будут нужны?»

Брат родился через месяц после смерти Славы. И только благодаря ему я сняла траур.

Ещё меня очень сильно поддержали в тот момент друзья, родственники и даже соседи.

—Каким образом?

— У меня вся комната была в Славиных фотографиях. Плакала так сильно, что посадила себе зрение. Я постоянно ездила на кладбище и в церковь. Батюшка просил, чтобы я отпустила Славу, потому что ему плохо оттого, что я страдаю.

Близкие мне сказали: либо ты сейчас свихнёшься, либо ты перестаёшь это делать. Мне просто запретили ходить на кладбище какое-то время, убрали фотографии и личные вещи Славы.

Соседи со мной были 24 часа на телефоне, потому что переживали за меня. И мне так надоело, что они звонят каждые пять минут! Однажды, спустя пять месяцев после трагедии, я встала утром и поняла, что превращаюсь в тряпку. Жизнь ведь не закончилась. Так что я записалась в парикмахерскую, пошла на маникюр, начала приводить себя в порядок.

—Часто вспоминаете Славу?

— Конечно. Но боль постепенно уходит. Если раньше я только рыдала от боли, то сейчас чаще думаю о том, как хорошо, что он был в моей жизни, я благодарна ему за всё. Недавно вот нашла нашу со Славой фотографию, когда он в армии был. Сначала поплакала, потом улыбнулась и поцеловала фотку.

—Когда вы прятались под одеялом, то были вместе с собакой. Она до сих пор с вами?

— Конечно. Это мой любимый ребёнок, Бенечка. Он всегда со мной — спит, кушает с рук.

Источник: russian.rt.com