Снег с дождем обрушатся на Бердск 9 и 10 апреля

7 апреля синоптики прогнозируют утром небольшой дождь в Бердске. После ожидается переменная облачность. А к обеду непогода сменится ярким солнцем. Если утром столбики термометров покажут +1 градус, то к полудню до +10.

Первый апрельский дождь умывал Бердск 1 апреля

Во вторник, 7 апреля, синоптики прогнозируют утром небольшой дождь в Бердске. После ожидается переменная облачность. А к обеду непогода сменится ярким солнцем. Если утром столбики термометров покажут +1 градус, то к полудню до +10.

В среду, 8 апреля, ожидается дождь около 10:00. А в течение дня прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха составит от +3 до +5 градусов.

В четверг, 9 апреля, в течение дня осадков не ожидается. Небо затянут облака, а к 19:00 прогнозируется дождь со снегом. Дневная температура воздуха составит до +7 градусов, а вечерняя — до +2.

В пятницу, 10 апреля, Бердск засыплет снегом. При этом наиболее интенсивные осадки ожидаются с 04:00 до 10:00. К обеду и до полудня прогнозируется снег с дождем. Средняя температура воздуха составит до +4 градусов.

На выходных погода порадует жителей Бердска. Ожидается яркое солнце как в субботу, так и в воскресенье. Осадков не ожидается. Столбики термометров покажут до +10 градусов.