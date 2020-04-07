Клещи подождут? Из-за коронавируса не проводят вакцинацию против клещевого энцефалита в Бердске.

Самоизоляция по коронавирусной инфекции продлится до конца апреля. Прививку до этого времени не поставить. Поможет только страховка.

Клещи — переносчики клещевого энцефалита боррелиоза

Клещевой эпидсезон начался в Бердске. Но из-за самоизоляции по коронавирусу прививки бердчанам не ставят.

По словам главврача бердского Центра гигиены и эпидемиологии Виктора Матко, пока не зарегистрировано ни одного случая покуса и наползания клеща, хотя в Новосибирске они уже имеют место быть. Клещевой энцефалит передается путем укуса и наползания, а также употребления сырого молока.

— Какая эпидемическая ситуация по клещевому энцефалиту будет в мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре — мы не знаем. Но, конечно, пациенты, которые планировали ставить прививку, должны сделать это до выхода в очаг клещевого энцефалита, — подчеркнул Виктор Матко.

Ограничения по прививкам были до 5 апреля включительно, сейчас идет пролонгирование режима до 30 мая, отметила главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

— Эти вопросы будут вставать перед минзравом Новосибирской области. Мы основные мероприятия, которые касаются оказания медицинской помощи, диспансеризации, профилактических осмотров, отложили по приказу минздрава. Соответственно, и по прививкам мы получим более четкие и жесткие постановления, каким образом решать этот важный вопрос, — подчеркнула Алла Николаевна.

Виктор Матко пояснил, что у данной проблемы есть выход — страхование жизни и здоровья. Если вы не получили прививку, то купите страховку, по которой можно получить гаммо глобулин и медикоментозное лечение.