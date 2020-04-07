07.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье

15% скидка на первое лечение зубов! Cтоматологическая клиника «Колибри»

09:41 07.04.2020 Фото: Стоматологическая клиника "Колибри"
0

Акция действует по 30.04.2020г. 

15% скидка на первое лечение зубов! Cтоматологическая клиника Колибри
Вдвойне приятнее вылечить зубки со скидкой в «Колибри»

Скидка предоставляется для впервые, обратившихся в клинику, кто при записи на прием сказал администратору про данную акцию на сайте.

Распространяется на терапевтическое лечение одного зуба (лечение кариеса, пульпита, периодонтита)

Не распространяется:

— на профессиональную чистку зубов;

— лечение «Вектором»;

— имплантацию;

— протезирование;

— услуги по акции;

— скидки не суммируются.

Акция действует по 30.04.2020г.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Записаться можно по телефону 8(383)2-383-078

или зайти на наш сайт www.dent-kolibri.ru и оставить заявку на прием, находится снизу любой страницы сайта.

Источник: Раздел стоматологической клиники «Колибри» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Давно показывали зубы стоматологу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПрививки для детей в поликлиниках Бердска отменила угроза коронавируса. На дому их не ставят
10:30 07-04-2020
Прививки для детей в поликлиниках Бердска отменила угроза коронавируса. На дому их не ставят
Дешевый бензин запретят импортировать в Россию 4
10:15 07-04-2020
Дешевый бензин запретят импортировать в Россию
БердскОтключили холодную воду 7 апреля в 23 жилых домах Бердска
10:00 07-04-2020
Отключили холодную воду 7 апреля в 23 жилых домах Бердска
БердскКлещи подождут? Из-за коронавируса не проводят вакцинацию против клещевого энцефалита в Бердске. 2
09:45 07-04-2020
Клещи подождут? Из-за коронавируса не проводят вакцинацию против клещевого энцефалита в Бердске.
15% скидка на первое лечение зубов! Cтоматологическая клиника "Колибри"
09:41 07-04-2020
15% скидка на первое лечение зубов! Cтоматологическая клиника
БердскО мерах поддержки бизнеса и предпринимателей Бердска от правительства в пандемию коронавируса: можно скачать здесь
09:30 07-04-2020
О мерах поддержки бизнеса и предпринимателей Бердска от правительства в пандемию коронавируса: можно скачать здесь
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелевшей после расстрела 9 человек стрелком в Твери
09:15 07-04-2020
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелевшей после расстрела 9 человек стрелком в Твери
Многоразовые маски для защиты лица от 50 руб. в ателье "Людмила"
09:14 07-04-2020
Многоразовые маски для защиты лица от 50 руб. в ателье
БердскСнег с дождем обрушатся на Бердск 9 и 10 апреля
09:00 07-04-2020
Снег с дождем обрушатся на Бердск 9 и 10 апреля
Систему электронных пропусков из-за коронавируса с 7 апреля вводят в Приморье
08:45 07-04-2020
Систему электронных пропусков из-за коронавируса с 7 апреля вводят в Приморье