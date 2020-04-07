15% скидка на первое лечение зубов! Cтоматологическая клиника «Колибри»

Вдвойне приятнее вылечить зубки со скидкой в «Колибри»

Скидка предоставляется для впервые, обратившихся в клинику, кто при записи на прием сказал администратору про данную акцию на сайте.

Распространяется на терапевтическое лечение одного зуба (лечение кариеса, пульпита, периодонтита)

Не распространяется:

— на профессиональную чистку зубов;

— лечение «Вектором»;

— имплантацию;

— протезирование;

— услуги по акции;

— скидки не суммируются.

Акция действует по 30.04.2020г.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Записаться можно по телефону 8(383)2-383-078

или зайти на наш сайт www.dent-kolibri.ru и оставить заявку на прием, находится снизу любой страницы сайта.

Источник: Раздел стоматологической клиники «Колибри» на сайте Весь Бердск