Ушла из жизни на 84 году известная тележурналист Роза Литвиненко в Новосибирске

У автора и ведущей программы «Кино и зритель» остановилось сердце на 84 году жизни.

Смерть Розы Александровны подтвердила ее дочь

Информацию о кончине коллеги, стоявшей у истоков ГТРК «Новосибирск», новосибирским СМИ подтвердили в окружении дочери Розы Александровны – также известной в Новосибирске журналистки и продюсера Анастасии Журавлёвой. Роза Литвиненко скончалась вечером 6 апреля. Ей было 83 года.

Известная новосибирская журналистка родилась в 1936 г. в Житомире. Училась в Москве и Ленинграде. В 1960 г. начала работать в Новосибирске – на местной ГТРК.

Прошла путь от ассистента режиссёра до старшего редактора кинопрограмм. Самой известной её авторской программой была передача «Кино и зритель». В гости к Розе Александровне приходили выдающиеся актёры и режиссёры СССР: Андрей Миронов, Иннокентий Смоктуновский, Андрей Тарковский, Михаил Ульянов, Ролан Быков и другие.

Уже будучи на пенсии, Роза Литвиненко стала идейным вдохновителем, создателем и хранителем музея ГТРК «Новосибирск». Всегда была преданной своей студии. Всегда помогла молодым, с удовольствием участвовала в мероприятиях компании и съёмках.