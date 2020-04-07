О мерах поддержки бизнеса и предпринимателей Бердска от правительства в пандемию коронавируса: можно скачать здесь

2 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление №409. В документе подробно описано о мерах поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса

2 апреля 2020 года премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление №409. В документе подробно описано о мерах поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Сроки представления налоговых деклараций и расчётов, время подачи которых приходится на март – май 2020 года, продляются на три месяца. Сроки представления документов, сведений и пояснений продляются на 20 рабочих дней, а сроки представления документов, связанных с установлением налогового резидентства клиентов организацией финансового рынка, и финансовой информации за 2019 год, необходимой для реализации международного автоматического обмена финансовой информацией, – на три месяца. Сроки направления требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов продляются на шесть месяцев.

На 1 июня 2020 года перенесены сроки начала проведения налоговых проверок, проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, вынесения решений по результатам проведённых налоговых проверок, принятия решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков.

Упрощён порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до одного года в зависимости от объёма снижения доходов налогоплательщика и без начисления процентов на сумму задолженности. Для налогоплательщиков, включённых в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, дополнительно предусматривается продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок от трёх до шести месяцев.

О правилах налоговой отсрочки для бизнесменов. Можно скачать здесь