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По 3000 рублей платят за соблюдение режима самоизоляции пенсионерам Подмосковья

13:15 07.04.2020 Фото: pixabay.com
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Московской области пенсионеры старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями получили материальную помощь за соблюдение режима самоизоляции. Выплаты коснулись уже 1,2 миллиона человек.

По 3000 рублей платят за соблюдение режима самоизоляции пенсионерам Подмосковья
На фоне пандемии в особые группы риска попали пенсионеры и люди, имеющие хронические заболевания
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
По 3000 рублей платят за соблюдение режима самоизоляции пенсионерам Подмосковья

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В Московской области пенсионеры старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями получили материальную помощь за соблюдение режима самоизоляции. Выплаты коснулись уже 1,2 миллиона человек.

На фоне пандемии в особые группы риска попали пенсионеры и люди, имеющие хронические заболевания. Губернатор Андрей Воробьев принял решение выплатить им по три тысячи рублей. Так поддержали всех тех, кто с 26 марта остается дома, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

Первую часть суммы в размере 1500 рублей уже перечислили, а остаток поступит 14 апреля.

Сейчас мы анализируем список еще 249 тысяч жителей, имеющих хронические заболевания, и пенсионеров старше 65 лет, поскольку в нашей базе нет их банковских реквизитов

Ирина Фаевскаяминистр социального развития Московской области.

Она уточнила, что всего в Подмосковье выплаты получат более 1,4 миллиона жителей, соблюдающих режим самоизоляции.

Если вдруг выплата не пришла, необходимо оставить заявку по номеру 8 (800) 550-50-30.

Работники социальной защиты все проверят и возьмут необходимые для перевода средств реквизиты. Их также может принести почтальон. Для этого не потребуются заявления или другие документы.

Список хронических заболеваний, с которыми необходимо соблюдать режим самоизоляции:

• болезни эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет);

• болезни органов дыхания (астма, хроническая обструктивная легочная болезнь, бронхоэктатическая болезнь);

• болезни системы кровообращения (легочное сердце и нарушения легочного кровообращения);

• болезни мочеполовой системы (хроническая болезнь почек III–V стадии);

• наличие трансплантированных органов и тканей;

• новообразования (злокачественные новообразования; острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы).

Источник: 360tv.ru

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От редакции

Хорошая поддержка?

Аноним, 07 апреля 2020 13:27
Зачем вы дразните наших пенсионеров.Мало того,что московские получают ежемесячную доплату,так еще и эта поддержка.Вы как СМИ должны задать вопрос правительству_почему такая разница между пенсионерами России,ведь ПФ един для всех
Аноним, 07 апреля 2020 13:50
Может они в Подмосковному лесу добывают нефть, газ, золото ?
Откуда такие богатства ума не приложу никак?

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