«Русское имперское движение» признала террористической группировкой США

Ранее в этот список американцы вносили в основном исламистские организации

США внесли в список террористических группировок организацию «Русское имперское движение», заявил на брифинге координатор Госдепа по противостоянию терроризму Натан Сейлс.

Под ограничения попали лидеры группировки Cтанислав Воробьев, Денис Гареев и Николай Трущалов.

Сейлс заявил, что этот шаг Госдепа является «беспрецедентным», поскольку впервые в список террористических вносится иностранная расистская группировка, проповедующая идеологию «превосходства белой расы».

«РИД — это террористическая группировка, которая предоставляет военизированные тренировки неонацистам и сторонникам «превосходства белых». Группировка играет важную роль в призывах к европейским и американским единомышленникам объединиться против предполагаемых врагов», — заявил Сейлс.

По его словам, у группировки есть два тренировочных лагеря в Санкт-Петербурге.

«На руках у этой группировки — кровь невинных людей», — подчеркнул Сейлс.

По его словам, двое шведских граждан, которые проходили тренировки в лагере РИД в 2016 году, устраивали теракты в Швеции против мигрантов. Их арестовали и судят в шведском суде.

Согласно заявлению Сейлса, США будут вносить в список террористов все группировки, угрожающие их интересам и интересам их союзников.

Источник: Риа Новости