07.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

«Русское имперское движение» признала террористической группировкой США

13:45 07.04.2020 Фото: pixabay.com
1

Этот шаг Госдепа является «беспрецедентным», поскольку впервые в список террористических вносится иностранная расистская группировка, проповедующая идеологию «превосходства белой расы».

«Русское имперское движение» признала террористической группировкой США
Ранее в этот список американцы вносили в основном исламистские организации

США внесли в список террористических группировок организацию «Русское имперское движение», заявил на брифинге координатор Госдепа по противостоянию терроризму Натан Сейлс.
Под ограничения попали лидеры группировки Cтанислав Воробьев, Денис Гареев и Николай Трущалов.
Сейлс заявил, что этот шаг Госдепа является «беспрецедентным», поскольку впервые в список террористических вносится иностранная расистская группировка, проповедующая идеологию «превосходства белой расы».

«РИД — это террористическая группировка, которая предоставляет военизированные тренировки неонацистам и сторонникам «превосходства белых». Группировка играет важную роль в призывах к европейским и американским единомышленникам объединиться против предполагаемых врагов», — заявил Сейлс.

По его словам, у группировки есть два тренировочных лагеря в Санкт-Петербурге.
«На руках у этой группировки — кровь невинных людей», — подчеркнул Сейлс.
По его словам, двое шведских граждан, которые проходили тренировки в лагере РИД в 2016 году, устраивали теракты в Швеции против мигрантов. Их арестовали и судят в шведском суде.
Согласно заявлению Сейлса, США будут вносить в список террористов все группировки, угрожающие их интересам и интересам их союзников.

Источник: Риа Новости

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

11 человек умерло в России от коронавируса на 7 апреля. Всего от COVID-19 умерло 58 россиян
15:04 07-04-2020
11 человек умерло в России от коронавируса на 7 апреля. Всего от COVID-19 умерло 58 россиян
БердскУдарит по ЖКХ отмена пени за неуплату коммунальных услуг в Бердске: поддержка людей в борьбе с коронавирусом скажется на КБУ
15:00 07-04-2020
Ударит по ЖКХ отмена пени за неуплату коммунальных услуг в Бердске: поддержка людей в борьбе с коронавирусом скажется на КБУ
Вспышка: Еще 1 154 заболело коронавирусом в России на 7 апреля
14:59 07-04-2020
Вспышка: Еще 1 154 заболело коронавирусом в России на 7 апреля
Бердск16 против одного: Горсовет обвинил депутата Сычева - не те вопросы задает мэру Бердска
14:49 07-04-2020
16 против одного: Горсовет обвинил депутата Сычева - не те вопросы задает мэру Бердска
Повелитель космоса: Трамп забрал право о коммерческой добыче ресурсов на Луне
14:45 07-04-2020
Повелитель космоса: Трамп забрал право о коммерческой добыче ресурсов на Луне
Вспышка: Заразил коронавирусом 63 прихожан после баньки с больным COVID-19 пастырь в Брянске
14:31 07-04-2020
Вспышка: Заразил коронавирусом 63 прихожан после баньки с больным COVID-19 пастырь в Брянске
Вырастут цены на продукты на 20% до 21 апреля в России
14:30 07-04-2020
Вырастут цены на продукты на 20% до 21 апреля в России
Умер известный профессор физики Мишик Казарян от коронавируса в России
14:22 07-04-2020
Умер известный профессор физики Мишик Казарян от коронавируса в России
Бердск5000 рублей не возьмут из маткапитала для нового пособия детям по указу Путина в России, Новосибирске и Бердске
14:15 07-04-2020
5000 рублей не возьмут из маткапитала для нового пособия детям по указу Путина в России, Новосибирске и Бердске
Маленький сын Гуфа называет отца наркоманом и просит у него денег
14:05 07-04-2020
Маленький сын Гуфа называет отца наркоманом и просит у него денег