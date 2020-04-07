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5000 рублей не возьмут из маткапитала для нового пособия детям по указу Путина в России, Новосибирске и Бердске

14:15 07.04.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Точный круг получателей новой выплаты пока не известен. Понятно одно: выплата будет осуществляться благодаря дополнительному финансированию, а не из средств материнского капитала. ПФР Бердска ждет распорядительные документы.

5000 рублей не возьмут из маткапитала для нового пособия детям по указу Путина в России, Новосибирске и Бердске
По 5 тысяч рублей заплатят семьям с детьми до 4 лет и с правом на материнский капитал
Сюжет: Все пособия Путина
5000 рублей не возьмут из маткапитала для нового пособия детям по указу Путина в России, Новосибирске и Бердске

5000 рублей не возьмут из маткапитала для нового пособия детям по указу Путина в России, Новосибирске и БердскеОформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и РоссииЕщё 2 новости

Новая функция появилась в личном кабинете ПФР России в разделе «Материнский (семейный) капитал — МСК» 3 апреля. Теперь в личном кабинете сайта ПФР РФ можно подать заявление о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты. Есть оговорка, строчка пока что нерабочая. Но как гласит сайт — скоро будет доступно.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ПФР Бердска Елена Чуль сегодня, 7 апреля, пока что до сих пор не ясен круг получателей новой выплаты. Понятно одно. выплата будет осуществляться благодаря дополнительному финансированию, а не из средств материнского капитала.

— Пока ждем. Очень много мамочек обращается к нам за разъяснениями. Но их пока нет. Как только появится документ, мы разошлем сообщения всем обратившимся, проинформируем СМИ, — сообщила Елена Николаевна сегодня, 7 апреля.

Речь идет о выплате 5000 рулей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал. Об этой мере поддержки государства, напомним, заявил президент России Владимир Путин в обращении к нации 25 марта из-за ограничительных мер по нераспространению коронавируса. Тога он говорил, что выплату получат дети до 3 лет включительно, то есть до 4-х. Предполагается, что эту сумму семьи с детьми будут получать с 1 апреля по июнь включительно — то есть три месяца: апрель, май, июнь.

Пока остается открытым вопрос детям до какого возраста предусмотрена новая выплата от президента России Владимира Путина — до 3 или 4 лет. При этом специалисты бердского отдела ПФР начинают подготавливать общие списки семей, получивших сертификат на материнский капитал. Однако, вопрос о новых пособиях еще открыт. По предварительной информации, закон должен быть подписан до конца дня 3 апреля. Сведения о назначении пособий в 5000 рублей поступят в Бердск до 7 апреля.
Понятно лишь то, что подать заявление на пособие нужно будет самостоятельно через личный кабинет ПФР, либо через сайт госуслуг.

На сайте президента России опубликованы поручения по итогам обращения Путина:

Обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие осуществление начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно, — гласит документ. При этом срок исполнения — 30 марта.

Но некоторые юристы предполагают, что речь идет о семьях, которые имеют право на получение материнского капитала, но которые его фактически не получили. Ведь после получения материнского капитала право на выплату прекращается.
Стоит отметить, что закон прямо указывает, что право на материнский капитал возникает со дня рождения ребенка, с которым связано возникновение этого права. Действие права на материнский капитал прекращается после распоряжения всей суммой государственной выплаты, о чем семью уведомляет пенсионный фонд. Таким образом, семья обладает правом на материнский капитал со дня рождения ребенка и до момента фактического израсходования средств материнского капитала. При этом факт получения сертификата не влияет на это право.

Окончательную ясность в этот вопрос внесет правительство, которое в скором времени издаст соответствующее постановление.

Также напомним, что Владимир Путин объявил нерабочими недели до 30 апреля 2020 года. Каждый регион выберет свой режим самоизоляции.

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