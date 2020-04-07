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Здоровье / Общество

Эффективный способ защиты от коронавируса сном

13:09 07.04.2020 Фото: pxhere.com
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Во время самоизоляции у сна появляется еще одна, очень актуальная функция, рассказала  старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.

Эффективный способ защиты от коронавируса сном

Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета

В условиях распространения коронавируса правильный режим сна приобретает особое значение. Почему именно, рассказала в интервью  сомнолог Александра Пучкова.
В обычных условиях взрослому человеку необходимо достаточное количество сна, чтобы восстановить силы перед рабочим днем. Во время самоизоляции у сна появляется еще одна, очень актуальная функция, рассказала  старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.
«Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета. Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы. Хороший сон для иммунитета очень важен, а сейчас проблема иммунитета стоит остро», – напомнила Александра Пучкова.
Сомнолог советует спать как минимум по 8 часов в день, в хорошо проветренной комнате, где прохладно, темно и тихо. Отсутствие необходимости ходить на работу, отметила Александра Пучкова, вовсе не повод резко сдвигать время отхода ко сну и кардинально менять привычный биоритм.

«Человек может «уползти» до такого состояния, что начнет сидеть за компьютером до 4 часов ночи, вставать в 2 часа дня, потом ложиться спать в 6 часов утра, а потом вообще непонятно, когда начинает ложиться спать. Это не очень хороший вариант, поскольку наш организм работает ритмично. Когда начинается такое сползание, то происходит рассинхронизация внутренних часов, когда одни системы организма у нас работают по одному режиму, другие – по-другому. Это негативно сказывается на здоровье», – пояснила Александра Пучкова.

Источник: РИА Новости

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