Эффективный способ защиты от коронавируса сном

«Человек может «уползти» до такого состояния, что начнет сидеть за компьютером до 4 часов ночи, вставать в 2 часа дня, потом ложиться спать в 6 часов утра, а потом вообще непонятно, когда начинает ложиться спать. Это не очень хороший вариант, поскольку наш организм работает ритмично. Когда начинается такое сползание, то происходит рассинхронизация внутренних часов, когда одни системы организма у нас работают по одному режиму, другие – по-другому. Это негативно сказывается на здоровье», – пояснила Александра Пучкова.

Источник: РИА Новости