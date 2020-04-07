Как легко похудеть в талии и боках после 40 лет

Самое простое обертывание можно сделать хоть сразу же после окончания чтения статьи. Для него потребуется около трех ложек хорошего молотого кофе, которые заливают теплой водой.

После сорокалетнего рубежа организм женщины становится более восприимчивым к тому, чем питается барышня

Карантин – отличное время для того, чтобы позаботиться о здоровье. И так как совсем скоро начнется сезон облегающих платьев и купальников, то самое время заняться внешним видом. Представленная пошаговая методика позволит избавиться от жира на самой проблемной части тела – животе.

Важность правильного питания в комплексе избавления от жира в области живота

После сорокалетнего рубежа организм женщины становится более восприимчивым к тому, чем питается барышня. Поэтому следить за рационом придется вдвойне бдительно, чтобы не допускать образования залежей жира на боках. Причем радикальные монодиеты, а также полное голодание стоит вообще исключить из практики. Вместо этого потребуется привить здоровые привычки, которые позволят постоянно употреблять только полезные продукты.

Самое важное правило по этой части касается необходимости включать продукты, которые имеют большое содержание белка. Для этого подойдет следующий перечень:

творог;

яйца;

куриное мясо;

рыба.



Многие диеты делают акцент на том, чтобы полностью убрать из рациона все жиры. Но это в корне неправильный подход. Если следовать такой установке, то можно совсем испортить состояние кожи, доиграться до выпадения волос или сделать ногти ломкими. Поэтому крайне важно не забывать употреблять в умеренных количествах так называемые полезные жиры, которые можно найти в красной рыбе и авокадо. Из более бюджетных источников — орехи и масло растительного происхождения холодного отжима.

Из других важных аспектов выделяют крупы, которые необходимо включать в рацион на постоянной основе. Именно благодаря им получается «погасить» ощущение пустого желудка на долго время. Объясняется это тем, что крупы состоят из углеводов. Не подходит для этой цели разве что белый рис и каши быстрого приготовления.

Следующий стереотип касается поедания хлеба. Уже давно доказано, что на самом деле его можно кушать, но только в случае, если речь идет о цельнозерновом и бездрожжевом варианте. Позаботиться необходимо и о том, чтобы на столе были продукты с большим содержанием клетчатки, которую можно извлечь из овощей и фруктов.

Придется отказаться и от привычной жарки. Вместо этого продукты стоит запекать, парить или хотя бы просто протушить. А заключительный пункт общей сводки правил напоминает о необходимости пить около двух литров воды в течение дня.

Классные упражнения для похудения живота, которые легко повторить дома



Раз из-за карантина закрыты тренажерные залы, то стоит поработать над телом в домашних условиях. Причем наиболее эффективные упражнения именно для нейтрализации жировой прослойки в области живота действительно просты. Их можно делать даже без дополнительного снаряжения. Самое важное – регулярность. Речь идет как о соблюдении ежедневного режима (то есть, пропускать тренировку нельзя), так и следование инструкции по количеству подходов.

Первое упражнение нужно делать за полтора часа до приема пищи или после. Нужно встать прямо, расставив ноги на ширине плеч. Делается медленный вдох, потом выдох, а потом сразу же максимально втягивается живот. Дыхание задерживается в таком положении на десять секунд. Упражнение повторяют хотя бы пять раз в первый день, а потом увеличивают количество, чтобы достичь максимального результата.

Для второго упражнения нужно лечь на пол, согнуть ноги в коленях, а руки убрать за голову. Голову и плечи отрывают от пола, тянутся вперед до ощущения напряжения в области живота, а потом опускаются. Тут самый важный момент касается плавности. Никаких рывков и резких движений. В первые дни нужно повторять движения хотя бы десять раз. С течением времени добавлять по одному в день для утяжеления программы, чтобы добраться до тридцати раз или около этого.

Одно из самых простых, но при этом эффективных упражнений делается тоже на спине, когда девушка поднимает по очереди ноги на 90 градусов по отношению к корпусу. Тут тоже нужно избегать рваных движений. Начинать необходимо с десяти раз. А также помнить о том, что руки и плечи запрещено отрывать от напольной поверхности.

А вот как делать классический «велосипед» помнят все еще со школьной скамьи. Его тоже «гоняют» хотя бы с десяток раз. А потом переходят в стоячее положение, чтобы сделать «мельницу». Она отлично помогает прорабатывать бока. Для выполнения ноги ставят немного шире плеч, подтягивают живот, наклоняются вперед с прямой спиной. Причем ноги в коленях запрещено сгибать. Сначала может быть тяжело добраться пальцами рук до носков, но в первые день-два это нормально.

Не надо забывать и о золотом упражнении – планке. Правильная стойка прорабатывает пресс. И хотя мышцы будут дрожать, держаться нужно хотя бы 35 секунд. А со временем увеличивать интервал. Тут важно следить за положение спины, а также не задирать «пятую точку».

Работа с внешней составляющей

В том, что обертывания полезны для коррекции фигуры в области живота, вряд ли сегодня кто-то сомневается. Другое дело – их нужно использовать в комплексе с упражнениями и правильным питанием. В таком случае можно будет качественно повлиять на «растворение» жировой прослойки, а также обновление кожного покрова, что для любительниц бикини станет настоящей палочкой-выручалочкой.

Самое простое обертывание можно сделать хоть сразу же после окончания чтения статьи. Для него потребуется около трех ложек хорошего молотого кофе, которые заливают теплой водой. В эту смесь можно добавить и несколько капель эфирного масла, если таковое найдется в аптечке. Для антицелиллютного эффекта обычно выбирают цитрусовые. Держать обертывание, которое закрепляют пищевой пленкой, потребуется минут сорок. Причем не надо думать, будто дольше означает лучше. Стоит придерживаться инструкции.

Более «ядерное» обертывание включает 1-2 ложечки порошка жгучего перца, которые смешивают с ложкой жидкого меда и таким же количеством растительного масла. Держат микс на коже всего 15 минут. Причем смывать надо сразу же, как таймер подаст сигнал. А то можно получить ожог кожи.

Источник: TheRussianTimes