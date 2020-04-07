Пролил жидкость для дезинфекции рук на газовую плитку, вспыхнула куртка на мужчине. Сгорел на 35%

Что делает дезинфицирующее средство для рук огнеопасным? Содержание этилового спирта в дезинфицирующих средствах для рук довольно высокое, около 62 %.

Жидкость может загореться

COVID-19 находится на пике, как и использование дезинфицирующих средств для рук . Эксперты в области здравоохранения со всего мира настоятельно рекомендуют использовать дезинфицирующие средства и мыло для поддержания гигиены рук. Это потому, что вирусы COVID-19 проникают в ваше тело через рот, нос и глаза через руки. Что ж, нельзя отрицать важность дезинфицирующих средств для рук во времена пандемии COVID-19, но знаете ли вы, что эти гигиенические средства потенциально опасны для ожогов? Недавно 44-летний мужчина из Ревари получил 35-процентный ожог благодаря дезинфицирующему средству для рук. Его куртка загорелась от кулинарного газа, рядом с которым он стоял, после того, как случайно пролил на него дезинфицирующее средство для рук .

Что делает дезинфицирующее средство для рук огнеопасным? Содержание этилового спирта в дезинфицирующих средствах для рук довольно высокое, около 62 процентов. Это чрезвычайно горючий химикат. Итак, можно ли перейти на дезинфицирующие средства на безалкогольной основе, чтобы обезопасить себя от COVID-19 и пожара? К сожалению нет. Эксперты считают, что они не эффективны. Кроме того, дезинфицирующие средства для рук на безалкогольной основе содержат антибиотик триклозан, который также считается опасным для нашего здоровья. Различные исследования этого компонента все еще продолжаются.

Какие меры предосторожности следует предпринять?



Вы должны быть осторожны при использовании дезинфицирующего средства для рук. Вот несколько мер предосторожности, которые необходимо предпринять:

· Храните дезинфицирующие средства в недоступном для детей месте.

· Не держите дезинфицирующее средство рядом с газовой плитой вашей кухни или другими легковоспламеняющимися предметами, которые могут загореться.

· Старайтесь не использовать дезинфицирующее средство в домашних условиях. Вместо этого используйте старое доброе мыло и воду для мытья рук, если вы хотите избежать пожара.

Как указано выше, всякий раз, когда вы находитесь дома, используйте мыло и воду для мытья рук. Используйте дезинфицирующие средства только тогда, когда вам нужно выйти, так как их использование каждый раз может быть опасным. Если вы одержимы чистотой и не можете обойтись без дезинфицирующего средства, взгляните на следующие опасности, которые несут с собой дезинфицирующие средства для рук:

Бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам

Антибиотики используются, чтобы убить бактерии, но что, если эти патогены приобретают иммунитет к ним? Триклозан, антибиотик, используемый в качестве ингредиента в дезинфицирующих средствах, делает бактерии устойчивыми к антибиотикам. Кроме того, это в конечном итоге убивает полезные бактерии в вашем теле.

Отравление алкоголем

Дезинфицирующие средства на спиртовой основе не содержат триклозана, но это не делает их полностью безопасными. Другие активные ингредиенты, такие как этиловый спирт и изопропиловый спирт, могут привести к отравлению алкоголем, если вы пьете его случайно.

Триклозан может вызвать проблемы с гормонами



Другое вредное воздействие триклозана заключается в том, что он может вызвать гормональный дисбаланс. Исследования, проведенные на животных, показали, что этот компонент может нарушить ваш гормональный баланс.

Ослабляет иммунную систему

Несмотря на то, что дезинфицирующие средства используются для создания вашего иммунитета против микробов, некоторые исследования показали, что триклозан может нанести вред вашей иммунной системе. Это может сделать вас уязвимым для инфекций и аллергий. Согласно исследованию, проведенному в Школе общественного здравоохранения Мичиганского университета, высокий уровень триклозана делает детей и подростков более уязвимыми для сенной лихорадки и аллергии.

Источник: https://www.thehealthsite.com