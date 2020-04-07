Таро прогноз на 6-12 апреля для каждого знака зодиака: правильно планируйте время, не стараясь выполнить все задачи одновременно

Период с 6 по 12 апреля подходит для завершения ранее начатых дел. Арканы советуют избавляться от всего ненужного и не накапливать негатив.

Овнам выпала карта «Верховная жрица», а это значит, что неделя пройдет неспешно и без особых потрясений

Подробный прогноз по картам Таро поможет представителям знаков Зодиака составить планы на будущую неделю, а также выбрать самые лучшие пути к достижению целей. Период с 6 по 12 апреля подходит для завершения ранее начатых дел. Арканы советуют избавляться от всего ненужного и не накапливать негатив.

Многим удастся решить болезненные вопросы, а другие успеют разглядеть перспективы, подбрасываемые судьбой. Главный совет недели — правильно планируйте время, не стараясь выполнить все задачи одновременно.

Прогноз на неделю по картам Таро для Овнов, Тельцов и Близнецов



Овнам выпала карта «Верховная жрица», а это значит, что неделя пройдет неспешно и без особых потрясений. Старайтесь слушать свою интуицию, подавлять эмоциональные всплески и не загружать себя делами.

Тельцам карта «Солнце» пророчит неожиданное завершение сложного периода и внезапную награду за все приложенные усилия. Вы можете смело ставить перед собой новые цели, так как до завершения накопленных дел осталось совсем немного времени.

Близнецам карта «Сила» пророчит активную апрельскую неделю. Вы окажетесь в круговороте событий, и многие из них будут зависеть именно от вас и вашего желания двигаться. Постарайтесь не поддаваться эмоциональным порывам, чтобы не наделать судьбоносных ошибок.

Карты Таро прогноз на 6-12 апреля 2020 для Раков, Львов и Дев

Ракам карта «Повешенный» пророчит на новой неделе неожиданные повороты событий. Будьте внимательны к мелочам, ведь можно упустить нечто важное и значимое, влияющее на всю дальнейшую жизнь.

Львам Аркан «башня» указывает на внезапное изменение планов. Старайтесь не паниковать, а подстраиваться под новые реалии. Возможно, удастся выполнить далеко не все, что вы себе задумали, но не забывайте оставлять время на отдых и размышления.

Аркан «Луна» пророчит Девам неделю борьбы со своими страхами и сомнениями. Нужно понять причины, по которым вы стоите на одном месте, и смело начинать преодолевать все обстоятельства для достижения своих целей.

Прогноз карт Таро 6-12 апреля для Весов, Скорпионов и Стрельцов

Весам карта «Умеренность» пророчит спокойную неделю без эмоциональных и физических нагрузок. Вам стоит быть внимательнее к близким, избегать конфликтов и идти на уступки, чтобы не привлечь в жизнь негативные перемены.

Скорпионам выпала карта «Колесо фортуны», а это значит, что вам придется делать сложный выбор. Вы можете столкнуться с событиями, на которые не сможете повлиять, а потому не стоит на них тратить слишком много эмоций.

Аркан «Императрица» пророчит Стрельцам удачную неделю и исполнение любых желаний. Главное — не пасуйте перед мелкими трудностями во время достижения поставленных целей. Поводов для паники не будет, но эмоциональное здоровье лучше беречь от манипуляторов и провокаторов.

Что пророчат карты Таро Козерогам, Водолеям и Рыбам — прогноз на неделю

Козерогам Аркан «Солнце» пророчит массу приятных новостей и исполнение всех планов. Старайтесь двигаться к поставленным целям умеренно и постепенно, чтобы не истощить себя физически и эмоционально.

Водолеям карта «Колесница» предвещает активность. Медлить сейчас нельзя, ведь есть вероятность упустить свою удачу. Важно настроиться на приятные перемены и не бояться делать решительные шаги.

Рыбам карта «Звезда» пророчит окончание сложного периода. Вы сможете завершить все начатое и завоевать некий авторитет. Не стоит забывать об отдыхе и о приятных мелочах — позвольте себе безрассудство, которое вы давно заслужили.

Источник: TheRussianTimes