Что нельзя делать в Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля: Начинать новые дела, затевать новые проекты и крупные покупки не стоит

Как Благовещенье проведешь — так и жить будешь целый год. Если в этот день будешь здоров, сыт, одет и с деньгами, то всё это не переведется в течение года.

Многие приметы, что можно делать на Благовещенье, а от чего лучше воздержаться, касаются именно женщин

В преддверии главного христианского праздника нужно успеть сделать много дел: изготовить подарки к Пасхе своими руками, и успеть украсить дом, а еще — достойно встретить праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. С ним связано довольно много интересных примет.

Приметы в Благовещенье объясняют, что можно и чего нельзя делать в этот день. Конечно, в основном они связаны с народными поверьями, представлениями и обычаями.

Ведь основной смысл праздника в том, что согласно преданию, именно в этот день архангел Гавриил возвестил Марии о том, что скоро у нее родится Христос. Однако народные верования гармонично живут с церковной традицией уже не одно столетие.

Вот почему и сегодня многие люди, а особенно дамы (ведь Мария, очевидно, покровительствует в первую очередь именно прекрасной половине) считают, что Благовещение – это особый день, имеющий свою неповторимую атмосферу. И как показывает опыт, это мнение не лишено своей правды.

О том, что можно и нельзя делать в этот праздник, а также какие есть интересные приметы на Благовещение, расскажем прямо сейчас.

Приметы в Благовещенье: что можно делать

Существует несколько интересных примет, ритуалов, народных обрядов и обычаев, которые показывают, что нужно и можно делать на Благовещение.

Для женщин, на любовь и замужество

Многие приметы, что можно делать на Благовещенье, а от чего лучше воздержаться, касаются именно женщин. Ведь Богородица — это матерь Иисуса Христа, и считается, что она просит Господа за женскую долю, находясь рядом с ним. Если помолиться Пресвятой Богородице В день Благовещения, от чистого сердца и с большой верой в душе, то она обязательно услышит и поможет.

Молитва в Праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы:

Приими, всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честные дары, Тебе единей прикладныя, от нас, недостойных рабов Твоих:

от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных высшая явльшаяся, понеже бо Тебе ради бысть Господь Сил с нами,

и Тобою Сына Божия познахом и сподобихомся святаго Тела Его и пречистыя Крове Его;

Тем же блаженна еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне, всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих,

еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и всякаго обстояния и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго;

но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь.

В Закарпатье до рассвета в Благовещение незамужние девушки расчесывали косы и трижды обходили свой дом. Потом подметали хату родителей, а мусор собирали и относили к реке, чтобы закопать его в ямку рядом с рекой. Потом нужно было набрать в реке воды и полить грядки, где планировались посадки. Считалось, что такой ритуал обеспечит для девушки хорошее замужество и счастливую семейную жизнь.

Вечером в деревнях молодежь собиралась у костров, где водили скромные хороводы, прыгали через костер. Но все это нужно делать скромно и без особого шума, особенно когда идет Великий пост.

А вот что нужно сделать в Благовещение замужним женщинам, чтобы стать счастливыми и укрепить отношения. Считается, что даме нужно минимум 40 раз назвать в этот день своего мужа милым. Народное поверье утверждает, что в таком случае семья весь год проведет в радости, и у мужа не возникнет даже мысли об измене.

Кто на Благовещенье с утра до ночи назовет мужа сорок раз «милый», весь год у мужа любимой будет.

Залогом того, чтобы девушке в этом году выйти замуж, было присутствие в Благовещенье в доме всех членов семьи. Особым запретом было приглашать в этот день в дом посторонних женщин и девушек.

Если молодой девушке найти в этот день первоцвет, то этим летом она обязательно выйдет замуж.

На удачу и богатство

Существует примета, что в этот день лучше выпустить птицу на волю (например, голубя), чтобы она полетела прямо к Господу. Это является очень добрым знаком, признаком новых начинаний. Такая традиция, впрочем, существует и по сей день – белых голубей выпускают на свадьбу, и это не только зрелищно, но и очень мило, по-своему трогательно.

Считалось добрым знаком в этот день увидеть и первую ласточку — значит, удача с тобой будет весь год.

Посчастливится и тому, кто увидит первого аиста. В Беларуси день Благовещения считается и праздником прилета аиста, и принято печь специальные пирожки в виде аистиной лапы — «галёпы».

Если на Благовещенье рано утром до того, как умоешься, подать милостыню — то весь год в доме будет достаток.

Хорошая примета- обратиться с молитвой и к архангелу Гавриилу. Если у человека есть особенное желание, то для его исполнения в будущем году нужно с восходом солнца 7 апреля пойти на перекресток дорог, и поклонившись 3 раза на восток, трижды прочитать молитву этому ангелу и своими словами изложить просьбу.

Чтобы торговля имела успех и всегда было много покупателей, купцам и другим работникам торговли в праздник необходимо сделать так. 7 апреля утром, до прихода первого покупателя, окропить помещение и товар заговоренной водой. В качестве шепотка-молитвы можно использовать такой текст:

Как народ в храм в святой праздник идет, так и покупатели бы ко мне шли.

Потом нужно было посетить церковь, обязательно дождавшись праздничного звона. А когда начнут звонить колокола, взять в руки кошелек и попросить об умножении денег. Затем полагалось подать щедрую милостыню нищим, стоящим у возле храма.

Удивительно, но свои приметы в этот день имеют и …воры! Бытовало мнение, что тот мошенник, которой в Благовест украдет какую-то вещь, пускай даже совсем малоценную, будет удачлив на своем пути весь год. Примета эта противоречивая, ведь воровство в христианстве — это большой грех, но в народе верили, что так можно привлечь к себе большую удачу.

А еще можно с раннего утра сходить в церковь и подать милостыню либо вообще оказать какую-то услугу нуждающемуся. Интересно, что народное поверье гласит: перед посещением церкви в такой день не следует умываться или завтракать. То есть лучше сразу пойти туда, как только вы проснетесь – быстро и не раздумывая.

На обратном пути можно собрать любую траву, которая растет у церкви, а затем немного прогуляться и мысленно отвлечься от всего, что беспокоит последние дни. Эту траву в течение всего года можно хранить рядом с иконой (лучше положить за нее, подальше от глаз). Также можно сберечь ее и в небольшом мешочке, который постоянно носить с собой. Считается, что это обеспечит верующему благополучный и успешный год.

На здоровье

В такой день можно приготовить специальный оберег для дома и здоровья — благовещенскую соль (подробнее о том, как это сделать, рассказывается ниже). Нужно заметить, что это сугубо народная примета, и к церковным правилам она не имеет никакого отношения.

Считается, что в доме, в котором находится освященная соль на открытом месте (на столе и т.д.) — будет весь год хорошо и спокойно.

А еще на Руси существовала интересная примета: вещи болеющего человека в день Благовещения сжигали на костре. Считалось, что благодаря этому он очень быстро поправится и встанет на ноги. Только нужно быть внимательным и осторожно обращаться с огнем — бытовала примета, что у того, кто разожжет печь на Благовещенье, случится в ближайшее время пожар.

Людям, у которых есть домашние животные, желательно в Благовест накормить их хорошо. В еду следует добавить крошки освященных просфор. Таким образом хозяин ограждает не только себя, но и своих питомцев от болезней на весь год.

Просвира и святая вода, если взять её в церкви в день Благовещенья, будет служить сильным оберегом и средством для лечения домочадцев. Их бережно хранят в доме весь год.

«Кто напьется в Благовест — у того в роду будут горькие пьяницы» — так гласит старинная примета. Как говорится, здесь комментарии излишни. Лучше позаботиться о своем здоровье и воздержаться от спиртного — тем более, что идет Великий пост.

Что нельзя делать в Благовещение



В народе всегда существовал свой неписанный кодекс поведения, причем для каждого праздника существовала как бы своя глава. Например, до Пасхи все постятся, на Пасху красят яйца и пекут куличи. Разумеется, в дни церковных праздников все старались вести себя особенно благочинно и не расстраиваться по пустякам.

А что же нельзя делать в Благовещение Пресвятой Богородицы?

В первую очередь считается, что не стоит в такой день затевать какую-то большую работу по дому — подметать и мыть полы, стирать, делать генеральную уборку. Само собой, можно заниматься обычными делами – приготовить пищу и навести небольшой порядок. Но важные планы лучше отложить на другие дни.

Объясняется это довольно легко: если на праздник мы будем активно работать по дому, то едва ли почувствуем особый настрой этого дня.

Шить, плести, вязать, да и вообще рукодельничать в Благовещенье нельзя. Наши предки считали, что нить – это образ человеческой жизни и говорили так: «На Благовещение на суровую пряжу не глядят». И если по неосторожности запутать или тем более порвать нить в праздник, то это дурной знак. Так зачем же рисковать понапрасну? Лучше просто отложить все рукоделия в сторону – для этого есть и другие дни.

Начинать новые дела, затевать новые проекты и крупные покупки не стоит — иначе успеха в этих делах не будет. Ранее считалось, что не следует приниматься за какое-либо дело в день недели, соответствующий прошедшему Благовещению. Например, если это торжество выпадало на среду, то она считалась в будущем году несчастливым днем. А если говорить иносказательно, то в Благовещение лучше по возможности отказаться от важных дел, переговоров, работы с документами и т.п.

Не беспокоить землю! Считалось неправильным начинать посевные работы, пахать, обрабатывать поля и возиться в огороде. В наше время это может интерпретировать таким образом. С одной стороны, нежелательно работать на даче, ведь это довольно тяжелый физический труд, который отнимет много сил и как бы «украдет» у нас светлую волну праздника. Праздник есть праздник: всему свое время.

Нельзя городить заборы и мести улицу — по примете это предрекало холодную весну и засушливое лето.

Существует запрет на всякую работу в этот день для беременных женщин.

Интересно, что девушки на Руси остерегались даже плести косы и трогать волосы именно в день Благовещения. В народе издавна говорили:



В Благовещенье девка косу не плетет, а птица – гнезда не вьет.

Кстати, с этим поверьем связана легенда о кукушке: упоминается, что эта птица не имеет дома из-за того, что целенаправленно нарушала господний запрет — «Кукушка без гнезда за то, что завила его на Благовещенье».

Раньше девушки старались позаботиться о красоте своих волос заранее. Так и теперь будет разумно навести красоту до праздника Благовещения. И наряду с делами земными нужно уделить время и духовным вопросам: сходить в церковь, да и просто побыть наедине со своими мыслями. Ведь лучшие идеи и решения разных ситуаций приходят к нам чаще всего именно в эти сокровенные минуты.

Не спешите надевать обновы: существует поверье, что тогда новые вещи быстро порвутся или непоправимо испортятся, а в течение года не будет возможности приобрести другие. Девушки, нарушившие этот запрет, до следующего Благовещения не выйдут замуж.

Нельзя одалживать что-либо (деньги, продукты и т.д.). Примета говорит: тот, кто отдал в Благовещенье что-то из дома — отдал свое благополучие, здоровье, покой и мир в семье. Это требование следует соблюдать неукоснительно, даже если просящий у вас что-то человек хорошо знаком и вам неудобно ему отказать.



Важно следить за тем, чтобы у вас самих ничего не унесли из дому. Поэтому в праздник 7 апреля нежелательно приглашать гостей, а лучше отметить его своей семьей.

На Благовещенье ничего нельзя приносить из леса — иначе в доме заведутся вредители.

Охотники знали, что в Благовест нельзя даже дотрагиваться до оружия и ходить на охоту — иначе не будет удачи на охоте весь год.

И разумеется, в Благовещение считалось и считается дурным тоном ругаться, выяснять отношения, раздражаться. Впрочем, это обычная норма поведения, которую стоит соблюдать во все церковные праздники, да и в будни она тоже не помешает.

Исходя из этого можно сказать, что лучше вообще не конфликтовать с людьми, не пытаться выяснять их позицию по той теме, где между вами заведомо могут возникнуть серьезные противоречия. Отложим земные дела на будни, а сегодня праздник – будем помнить об этом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Нередко праздник Благовещения выпадает на Великий пост, предшествующий Пасхе. Тогда обычные ограничения в еде сохраняются, но в то же время допускаются и определенные послабления при выборе блюд.

Так, верующим можно вкушать печеную рыбу, приготовленную с различными овощами. Однако если это торжество выпадает на любой день Страстной недели, пост соблюдается самый строгий – можно употреблять только растительную пищу с растительным же маслом.

На Благовещенье можно вкушать печеную рыбу с овощами

Что можно делать на Благовещенье и чего нельзя делать в этот день: комментарий церкви



Разумеется, у каждого народа есть собственные богатые культурные традиции, которые существуют с незапамятных времен. А к тому же есть и церковные каноны, которые в чем-то могут совпадать с народными, а в чем-то – и отличаться.

Как правило, в христианской традиции нет конкретного списка вещей, какие можно и какие нельзя делать на праздник, в том числе и Благовещение. Конечно, каждый человек интуитивно понимает, что в такие дни лучше уделить внимание каким-то сокровенным мыслям, побывать в церкви, да и просто насладиться необычной атмосферой.

Вот почему и православные священники говорят о том, что каких-то строгих запретов на Благовещение нет, каждый может поступать по своему сердцу и в соответствии с реальной необходимостью. Выпал рабочий день – будем работать. Понадобилось срочно отправиться по делам – конечно, съездим, если ситуация неотложная.

Ну а в обычном случае просто насладимся праздником и окунемся в его атмосферу.

Благовещенье: приметы погоды



И конечно, определенные знаки может давать погода. Она влияет на наше настроение, в каком-то смысле определяет ритм дня. Поэтому наши предки очень внимательно следили за небом в течение всего года. А во время праздничных дат – особенно.

Вот какие погодные приметы на Благовещение они составили:

Если грянули заморозки, это повод для радости – урожай будет хорошим, а год – успешным. С другой стороны, морозная погода продлится еще всего 40 дней, зато потом наступит настоящее лето. И еще мороз предвещал хороший урожай груздей – в июле-августе самое время будет запастись этими грибами. И еще это хороший повод вырваться на природу, отвлекшись от городского ритма.

А вот если погода будет теплой и солнечной – наоборот, примета не очень хорошая. Она предвещала пожары, поэтому люди старались быть особенно осторожными.

Обращали внимание и на небо. Если оно было полностью ясным, без единого намека на облака – значит, лето будет с обилием дождей и гроз.



Если же пошел дождь, значит, наоборот, лето будет довольно жарким и засушливым. Однако урожай грибов все равно будет немалым.А вот грозовая погода предвещала умеренно теплое лето и еще обилие орехов.

Как видно, в нашей истории сохранилось довольно много примет на Благовещенье. Конечно, народные приметы и наблюдения касались не только погоды, но и жизни человека.

Каким приметам верить, а каким – нет, каждый человек решает сам. Главное — чтобы Благовещение Пресвятой Богородицы принесло в ваш дом радость.

В целом же считалось: какой будет атмосфера Благовещения, такой же она будет и на Пасху. Народная мудрость гласит об этом так:

Как Благовещенье проведешь — так и жить будешь целый год. Если в этот день будешь здоров, сыт, одет и с деньгами, то всё это не переведется в течение года.

К слову сказать, иногда Благовещенье и Пасха совпадают, и тогда христиане отмечают сразу два праздника. Называется это событие Кириопасха. Но вот происходит оно весьма редко – последний раз было в 1991 году, а в 21 веке наступит лишь однажды – в далеком 2075 году.

Источник: TheRussianTimes