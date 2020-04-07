Уроки по WhatsApp: все успеть за 30 минут должен школьник на дистанционном обучении в Бердске

Многие школы составили расписание и подготовили задания на неделю вперед. Среди уроков есть и в режиме онлайн.

В бердских школах теперь наступило затишье — с 6 апреля ученики перешли на дистанционное обучение

Перешли на дистанционное обучения из-за Covid-19 школьники в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первая неделя обучения проходит в тестовом режиме, система отлаживается.

Во-первых для обучения школьников в каждом образовательном учреждении есть расписание, каждый учебный день начинается в 8.30. Занятия проходят по 30 минут с переменами после каждого урока по 15 минут.

— Уроки проходят по-разному. Если есть онлайн-урок, то он указан изначально. В конце каждого дня ребенок получает домашнее задание на следующий день, у большинства школ задания выложены на неделю. То есть школьник понимает, чем он будет заниматься завтра. Если с использованием видеоресурса, то указано время выхода. Если это просто прочитать параграф и выполнить задание, ответить на вопросы или подготовить конспект по предмету ОБЖ, к примеру, это не только выполнение, но и форма представления информация. Некоторые ученики отправляют здания на электронную почту учителю. Большинство фотографировали и отправляли через WhatsApp, — рассказала начальник управления образования Жанна Тузова.

По словам Жанны Тузовой, оценка знаний ученика может поступить от учителя уже через 10 минут после отправки сделанного им задания. Параллельно педагог может направить комментарий родителям.

Задания школьник должен выполнить за определенное время, подчеркнула Жанна Леонидовна.

Есть дети, которые не имеют технической возможности перейти на домашнее обучение, у них дома нет компьютеров. Специально для таких детей в школах определяют место и время для получения домашнего задания и его приема.