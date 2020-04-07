Создан умный туалет для определения болезней от диабета до инфекций мочевыводящих путей

Исследователи утверждают, что умный туалет с датчиками давления, искусственным интеллектом и камерой представляет собой уникальный способ следить за своим здоровьем

Ученые изобрели «умный туалет», который может контролировать здоровье пользователей. Система датчиков и камер превратит туалет в «ежедневную клинику» и на ранней стадии обнаружит проблемы со здоровьем у человека.

Исследователи утверждают, что умный туалет с датчиками давления, искусственным интеллектом и камерой представляет собой уникальный способ следить за своим здоровьем. Эта модель является последней версией проекта, который разрабатывается уже несколько лет — системы, которая проверяет ежедневные движения, чтобы выявлять появление болезней. «Умный туалет», по словам экспертов, имеет преимущество перед размещаемыми на теле устройствами, поскольку людям не нужно помнить об использовании системы.

«Мы разработали пассивную систему мониторинга здоровья человека, которая может быть легко включена в обычную повседневную рутину, требующую минимального вмешательства человека или даже не требующего вмешательства человека», — говорится в докладе группы ученых. Они надеются, что в конечном итоге «умный туалет» может выявлять практически все основные проблемы здоровья человека, начиная от диабета до инфекций мочевыводящих путей и воспалительных заболеваний кишечника.

Как пишет в журнале Nature Biomedical Engineering международная группа исследователей, предыдущие попытки создания такого туалета были дорогостоящими и предоставляли ограниченную информацию. Новая система может быть установлена на уже существующие туалеты и включает в себя большой набор датчиков и детекторов.

К ним относятся тест-полоски, которые обнаруживают контрольные показатели здоровья организма в моче, такие как глюкоза и эритроциты, а также камеры для выявления изменений, которые могут быть связаны с заболеванием внутренних органов. «Мы считаем, что наша система может предоставить ценную информацию о функциях простаты и мочевого пузыря», — пишут авторы исследования.

Кроме того, в систему входят элементы искусственного интеллекта, реагирующие на различные категории по шкале Бристоля, которые отражают такие проблемы кишечника, как запор или диарея.

У туалета есть дополнительные функции. «Он также может собрать дополнительную информацию, такую, как общее время сидения, которое может быть использовано врачами для лечения запоров и геморроя», — пишут авторы.

Пожалуй, самым необычным моментом является то, что система по сканеру отпечатков пальцев на ручке смыва сама определяет, кто пользуется туалетом.

Ученые отметили, что нуждаются в тестировании устройства в более масштабных клинических исследованиях: на данный момент в общей сложности 21 участник протестировал «умный туалет». Они также подчеркивают необходимость разработки механизмов самоочистки, чтобы избежать ложных срабатываний в тестах, перепрограммирования системы анализа мочи у женщин, так как в настоящее время она нацелена на обработку данных у мужчин. Ученые также надеются расширить диапазон тестов для выявления употребления наркотиков, инфекций, передаваемых половым путем, и состава микрофлоры в кишечнике.

Источник: РГ