Около 5 часов в день 75% школьников в России посвящают дистанционной учебе

75% школьников в России и странах СНГ посвящают дистанционной учебе до пяти часов в день. А вот остальное время проводят в соцсетях и играют в игры. Такие данные получили специалисты онлайн-сообщества «Знания», проведя опрос среди школьников из России и СНГ, США, Польши, Бразилии и стран Латинской Америки, а также Индонезии. В каждом регионе 2000 респондентов поделились своим распорядком дня и впечатлениями от дистанционной учебы.

Сколько времени дети тратят на «дистанционку»?

Больше 5-ти часов в день учатся 20% школьников из России и стран СНГ. Примерно треть занимается от 3 до 5 часов, больше четверти проводит за учебниками всего 1-2 часа (34,5% и 27,9% соответственно). 12,7% занимаются менее 1 часа в день, меньше 5% — вообще не получают задание на дом.

Как проводят свободное время?

Больше половины школьников в России и странах СНГ — 53,1% — проводят свободное время в социальных сетях; 49,7% — играют в игры; 47% — смотрят фильмы и сериалы. Также ребята общаются с друзьями и занимаются своими хобби.

Что интересно? Примерно такие же активности выбирают и в других странах, в том числе в США. Интересный факт: в Индонезии, как и у нас, чуть больше 31% школьников ответили, что проводят время в кругу семьи.

Где больше всего любителей книг?

Самыми читающими странами оказались США и Россия и страны СНГ: треть американских школьников говорят, что проводят свободное время за книгой; в нашем регионе — 27,3%.

Уроки физкультуры тоже важны

42,5% американцев занимаются спортом дома. В Бразилии делают зарядку 37,4% ребят, а в России и СНГ — 21,4%.

Как ребята относятся к самоизоляции?

Школьники из России и СНГ описали свои чувства так: 53,8% ответили, что им скучно; 14,2% чувствуют себя в изоляции; около 9% выбрали опцию «волнуюсь»; 5,3% чувствуют неуверенность. Другие поделились развернутыми ответами, в которых отметили, что дома комфортно и спокойно, но много времени уходит на увеличившийся объем домашних заданий и подготовку к экзаменам.

Довольны ли школьники уровнем онлайн-обучения?

Больше всего довольных (тех, кто выбрал опции «отлично» и «неплохо», отвечая на вопрос «Как ты оцениваешь онлайн лекции, организованные твоим учебным заведением?») в Бразилии: 87,3% школьников устраивает уровень онлайн-образования. В России и СНГ 73% позитивно оценивают качество онлайн-обучения. Количество тех, кто недоволен «дистанционкой» в нашем регионе, США и Польше сопоставимо — это 9,4%, 11,5% и 11% соответственно.

«Мы предполагаем, что часть школьников сдержанно оценивает уровень онлайн-образования из-за технических проблем: недостаточно высокая скорость интернета, низкая мощность компьютера, отсутствие нужных программ и т.д. Проблемы схожие в странах по всему миру. По окончании пандемии так называемое «цифровое неравенство» с высокой вероятностью будет сходить на нет по всему миру, так как высокоскоростная беспрерывная связь и доступ к компьютерам будут рассматриваться не как роскошь, а как необходимость», — отмечает управляющий директор онлайн-сообщества «Знания» в Польше, России и Румынии Михал Гвяздовски.

Какие еще сложности испытывают школьники?

Ребята привыкают учиться без живого взаимодействия с педагогом. Во всех странах школьники отметили, что сейчас им больше всего не хватает помощи учителя. В России и эту опцию выбрали 47,8%; в Бразилии и Польше — 66% и 57% соответственно.

Четверть школьников в нашем регионе также испытывают трудности в связи с тем, что не имеют возможности проверить правильность ответа и решения. Некоторым не хватает общения с одноклассниками и свободного времени, а также навыков самоорганизации. Недостатка в заданиях ребята не испытывают: только 4,5% хотели бы получать больше «домашки».

Источник: РГ