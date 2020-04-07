Маленький сын Гуфа называет отца наркоманом и просит у него денег

«Ты хуже делаешь только своему сыну, побереги уже его нервы. Он вырос и видит всё. Я тебя всю жизнь прикрываю и перед Сэмом, и перед всеми. Удачи тебе!» — пишет бывшая жена Гуфа.

Примечательно, что недавно Гуф снова провёл серию скандальных эфиров в соцсетях, где в том числе натравил свою собаку на соседскую Гуф в «Инстаграме» поделился скриншотом переписки со своим девятилетним сыном, который родился в браке с Айзой. Мальчик спрашивал, когда отец пришлёт ему деньги, а после отправленного рэпером голосового сообщения назвал его наркоманом.

Сам музыкант, судя по всему, в сложившейся ситуации винит супругу, «поблагодарив» её в подписи к посту. Примечательно, что недавно Гуф снова провёл серию скандальных эфиров в соцсетях, где в том числе натравил свою собаку на соседскую. Его бывшая супруга Айза заявила, что, если он выходит в прямой эфир, значит, нездоров и ему нужна помощь. К тому же, по словам девушки, он любит животных и после инцидента отправился на лечение в клинику.

Общение с Сэмом…🤦🏾‍♂️ Спасибо, Айза 👍🏾 Гуф Общение с Сэмом…🤦🏾‍♂️ Спасибо, Айза 👍🏾

Айзе не впервой спасать и защищать экс-супруга, с которым она развелась в 2013 году из-за его пристрастия к наркотикам. Однако он в ответ нередко оскорблял девушку. Так и после её заявления о том, что у него психические проблемы, он посоветовал ей «лечиться самой». При этом комментаторы под постом о сыне разделились на два лагеря: одни считали неприемлемым втягивать в личные разборки ребёнка и выкладывать такое. Другие обвиняли Айзу, что она настраивает сына против отца. Сама блогерша тоже высказалась, отметив, что ребёнок сам всё видит.

Ты хуже делаешь только своему сыну, побереги уже его нервы. Он вырос и видит всё. Я тебя всю жизнь прикрываю и перед Сэмом, и перед всеми. Удачи тебе! Айза Ты хуже делаешь только своему сыну, побереги уже его нервы. Он вырос и видит всё. Я тебя всю жизнь прикрываю и перед Сэмом, и перед всеми. Удачи тебе!