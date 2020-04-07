Маленький сын Гуфа называет отца наркоманом и просит у него денег

Гуф в «Инстаграме» поделился скриншотом переписки со своим девятилетним сыном, который родился в браке с Айзой. Мальчик спрашивал, когда отец пришлёт ему деньги, а после отправленного рэпером голосового сообщения назвал его наркоманом.
Сам музыкант, судя по всему, в сложившейся ситуации винит супругу, «поблагодарив» её в подписи к посту. Примечательно, что недавно Гуф снова провёл серию скандальных эфиров в соцсетях, где в том числе натравил свою собаку на соседскую. Его бывшая супруга Айза заявила, что, если он выходит в прямой эфир, значит, нездоров и ему нужна помощь. К тому же, по словам девушки, он любит животных и после инцидента отправился на лечение в клинику.
Гуф
Айзе не впервой спасать и защищать экс-супруга, с которым она развелась в 2013 году из-за его пристрастия к наркотикам. Однако он в ответ нередко оскорблял девушку. Так и после её заявления о том, что у него психические проблемы, он посоветовал ей «лечиться самой». При этом комментаторы под постом о сыне разделились на два лагеря: одни считали неприемлемым втягивать в личные разборки ребёнка и выкладывать такое. Другие обвиняли Айзу, что она настраивает сына против отца. Сама блогерша тоже высказалась, отметив, что ребёнок сам всё видит.
Айза
После медпомощи Гуф, видимо, пришёл в хорошее расположение духа и записал ролик из клиники, где признался в любви Айзе и сыну.
Источник: life