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Общество / Стиль жизни

Маленький сын Гуфа называет отца наркоманом и просит у него денег

14:05 07.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/therealguf/
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«Ты хуже делаешь только своему сыну, побереги уже его нервы. Он вырос и видит всё. Я тебя всю жизнь прикрываю и перед Сэмом, и перед всеми. Удачи тебе!» — пишет бывшая жена Гуфа.

Маленький сын Гуфа называет отца наркоманом и просит у него денег

Примечательно, что недавно Гуф снова провёл серию скандальных эфиров в соцсетях, где в том числе натравил свою собаку на соседскую

Гуф в «Инстаграме» поделился скриншотом переписки со своим девятилетним сыном, который родился в браке с Айзой. Мальчик спрашивал, когда отец пришлёт ему деньги, а после отправленного рэпером голосового сообщения назвал его наркоманом.

Сам музыкант, судя по всему, в сложившейся ситуации винит супругу, «поблагодарив» её в подписи к посту. Примечательно, что недавно Гуф снова провёл серию скандальных эфиров в соцсетях, где в том числе натравил свою собаку на соседскую. Его бывшая супруга Айза заявила, что, если он выходит в прямой эфир, значит, нездоров и ему нужна помощь. К тому же, по словам девушки, он любит животных и после инцидента отправился на лечение в клинику.

Маленький сын Гуфа называет отца наркоманом и просит у него денегОбщение с Сэмом…🤦🏾‍♂️ Спасибо, Айза 👍🏾

Гуф

Айзе не впервой спасать и защищать экс-супруга, с которым она развелась в 2013 году из-за его пристрастия к наркотикам. Однако он в ответ нередко оскорблял девушку. Так и после её заявления о том, что у него психические проблемы, он посоветовал ей «лечиться самой». При этом комментаторы под постом о сыне разделились на два лагеря: одни считали неприемлемым втягивать в личные разборки ребёнка и выкладывать такое. Другие обвиняли Айзу, что она настраивает сына против отца. Сама блогерша тоже высказалась, отметив, что ребёнок сам всё видит.

Маленький сын Гуфа называет отца наркоманом и просит у него денегТы хуже делаешь только своему сыну, побереги уже его нервы. Он вырос и видит всё. Я тебя всю жизнь прикрываю и перед Сэмом, и перед всеми. Удачи тебе!

Айза

После медпомощи Гуф, видимо, пришёл в хорошее расположение духа и записал ролик из клиники, где признался в любви Айзе и сыну.

Источник: life

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