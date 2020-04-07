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Красота / Общество

Мадлен Стюарт стала первой всемирно известной моделью с синдромом дауна

17:38 07.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/madelinesmodelling_/?utm_source=ig_embed
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Ради своей мечты девушка преодолела множество преград, но самое главное, она доказывает, что даже такой диагноз, не помеха для мечты и саморазвития.

Мадлен Стюарт стала первой всемирно известной моделью с синдромом дауна
Мадлен сбросила порядка 20 кг для достижения своей мечты

22-летняя австралийская модель Мадлен Стюарт выделяется на подиуме среди других девушек, она смогла стать всемирно известной моделью с синдромом дауна. Ради своей мечты девушка преодолела множество преград, но самое главное, она доказывает, что даже такой диагноз, не помеха для мечты и саморазвития.

У девушки тысячи подписчиков в социальных сетях, она снимается для Vogue, Cosmopolitan и NY Times, участвует в лучших показах на подиумах мира.

Ради своей мечты Мадлен пришлось сбросить больше 20 кг,  полностью изменить свой образ жизни. Ее первое появление на подиуме состоялось в 2015 году. Теперь девушка является первой супермоделью в мире с синдромом Дауна.

Мадлен Стюарт стала первой всемирно известной моделью с синдромом дауна

У девушки тысячи подписчиков в социальных сетях, она снимается для Vogue, Cosmopolitan

Мадлен Стюарт — это вдохновение для тысяч людей.

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