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Вспышка: Заразил коронавирусом 63 прихожан после баньки с больным COVID-19 пастырь в Брянске

14:31 07.04.2020 Фото: pexels.com
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Часть из больных уже идёт на поправку, у другой – всё не так радужно. Три человека – в реанимации. Ещё несколько десятков человек ждут результаты своих анализов. Прямо в больнице, где лежат все самозаразившиеся, оборудовали комнату для допросов для СКР.

Вспышка: Заразил коронавирусом 63 прихожан после баньки с больным COVID 19 пастырь в Брянске
Всех больных допрашивает СК
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вспышка: Заразил коронавирусом 63 прихожан после баньки с больным COVID 19 пастырь в Брянске

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Врачи зафиксировали в Брянске внезапную вспышку коронавируса. Болезнь совершенно неконтролируемо всего за несколько дней распространилась на 60 человек. Выяснилось, что во всём виноваты баня и баптисты, сообщает канал Baza в Telegram.

Коронация Брянска началась 13 марта, когда двое местных жителей вернулись домой из Испании, куда ездили отдыхать. Из поездки они привезли не только магнитики, но и коронавирус – и вскоре радостно заразили им всю свою семью. Один из заразившихся членов семьи был дружен с пастырем местной баптисткой церкви – «Церковь христиан веры Евангельской».

Мужская дружба сопровождалась совместным походом в баню, теперь заразился и пастырь. А вслед за священнослужителем – и полсотни его прихожан, которым он прочёл через несколько дней молитву. Более того, трудолюбивый пастырь съездил в Смоленск, где также выступил перед прихожанами.

Итог истории прост: шестьдесят три жителя Брянской области в больнице с подтверждённым коронавирусом. Часть из больных уже идёт на поправку, у другой – всё не так радужно. Три человека – в реанимации. Ещё несколько десятков человек ждут результаты своих анализов. Прямо в больнице, где лежат все самозаразившиеся, оборудовали комнату для допросов и там теперь работает СКР, – следователей очень заинтересовала эта история.

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