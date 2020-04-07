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Букмекерскую контору «Фонбет» включили в список системообразующих организаций РФ

17:19 07.04.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в перечне 646 организаций, которым в условиях экономического спада будет оказана господдержка. В списке компании энергетического сектора, строительного, сельскохозяйственного.

Букмекерскую контору Фонбет включили в список системообразующих организаций РФ
Основной вид деятельности лишь один — «деятельность по организации заключения пари»
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Букмекерскую контору Фонбет включили в список системообразующих организаций РФ

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Это перечень из 646 организаций, которым в условиях экономического спада будет оказана господдержка. Компания «Ф.О.Н.» вошла туда по линии Минфина наравне, например, с Гознаком.
«Фонбет» включен в список системообразующих организаций. Компания «Ф.О.Н.», которая является юрлицом букмекерской конторы, оказалась на 76-м месте расширенного списка правительства, который опубликовал «Интерфакс».

Всего в перечне 646 организаций, которым в условиях экономического спада будет оказана господдержка. В списке компании энергетического сектора, строительного, сельскохозяйственного.

«Фонбет» вошел туда по линии Минфина вместе с пятью другими организациями, в числе которых Гознак и Российское объединение инкассации ЦБ РФ. У экспертов, опрошенных Business FM, данный факт вызвал много вопросов. Ситуацию комментирует глава комитета Торгово-промышленной палаты по букмекерским организациям и тотализаторам Николай Оганезов.

— Здесь, понятно, скорее всего, оценка бюджетообразующих предприятий идет именно как налогоплательщика и по уровню доходности этих предприятий. На самом деле я не могу отнестись положительно к тому, что предприятие сферы азартных игр должно относиться к таким предприятиям и пользоваться какой-либо государственной поддержкой.

— Можно ли считать «Фонбет» крупным работодателем?

— Все очень относительно. Если смотреть по количеству рабочих мест, то по сравнению с другими именно градообразующими компаниями объем количества работников я бы не назвал очень большим. Там речь идет примерно о 2-3 тысячах человек. Что касается каких-то финансовых показателей, то здесь финансовые показатели могут относиться уже к степени бюджетообразующих предприятий. Но, кроме букмекерских контор, есть очень большой оператор по лотерее, который гораздо больше, чем «Фонбет». Поэтому у меня, честно говоря, остаются вопросы, почему из этих предприятий игорного и развлекательного бизнеса приняли именно «Фонбет».

В «Фонбет» Business FM отказались прокомментировать включение компании в список системообразующих. Специалист по бизнес-спорам, адвокат бюро Forward Legal Олег Шейкин полагает, что букмекер мог сам попросить внести его в этот список, при этом эксперт не исключает, что в дальнейшем перечень будет скорректирован.

Олег Шейкин
специалист по бизнес-спорам, адвокат бюро Forward Legal
«Сейчас на фоне всеобщей паники из-за кризиса включили уже около 650 крупных компаний в совершенно разных сферах. Но в то же время я не исключаю, что в ближайшее время все поспешные решения правительства на фоне кризиса, в том числе решение о включении тех или иных предприятий в список системообразующих компаний, могут пересматриваться. Потому что удивительно, что список из 200 компаний буквально за несколько дней возрос до 650. Скорее всего, это не само правительство отбирает компании, а они просто рассматривают те или иные заявки. И когда видят, что компания крупная, не особо разбираются, включают ее, поскольку считают, что если не дать ей меры поддержки… Конкретные меры поддержки будут зависеть уже от каждой ситуации отдельно (включение в список еще не значит, что у них обязательно будут льготы по кредитам, мораторий на банкротство и так далее), это уже будет адресная история. Но тем не менее решили перестраховаться в правительстве, включить туда все крупные компании, а дальше уже будут выбирать, кому давать какие-то меры, а кому не давать».

По данным из открытых источников, уставный капитал компании «Ф.О.Н.» составляет 600 млн рублей. Основной вид деятельности лишь один — «деятельность по организации заключения пари».

Источник: bfm.ru

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От редакции

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Аноним, 07 апреля 2020 17:29
"В «Фонбет» Business FM отказались прокомментировать включение компании в список системообразующих."

Конечно им "нужно помогать делать ставки" на выигрыш,если не они то кто же? Я просто в шоке. Не работягам же копеечкой помогать. Следующим помогут ипподромам наверно, судя по логике, там ведь тоже нужнее , также точно ставки делать?
Аноним, 07 апреля 2020 17:45
Ахахаха, в этой новости вся Россия
Аноним, 07 апреля 2020 17:53
Яркая демонстрация что за система в РФ.

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