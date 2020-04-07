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16 523 человек умерли от коронавируса в Италии

17:28 07.04.2020 Фото: pixabay.com
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636 человек умерли за последние сутки, на 111 больше, чем накануне. Но снижается число тяжёлых форм COVID-19.

16 523 человек умерли от коронавируса в Италии
Многообещающим врачи называют снижение числа тяжёлых форм COVID-19

В Италии вновь отмечен рост числа жертв коронавируса: 636 человек умерли за последние сутки, на 111 больше, чем накануне. Общее число скончавшихся достигло 16 523 человек.

В то же время число подтверждённых случаев впервые за две недели упало ниже двух тысяч: в понедельник зарегистрирован 1941 заразившийся.

Многообещающим врачи называют снижение числа тяжёлых форм COVID-19.

Анджело Боррелли, глава Департамента гражданской защиты:

«Число пациентов, доставленных в реанимацию, продолжает сокращаться. За сутки отделения интенсивной терапии покинули ещё 79 человек».

В Тоскане начинается раздача масок всем жителям области. Как только это процесс завершится, губернатор намерен издать указ об их обязательном ношении. Такие же планы озвучивают в руководстве Ломбардии.

Италия первой из европейских стран начинает массовое тестирование на антитела к коронавирусу нового типа: это позволит лучше понять масштабы эпидемии, выявить тех, кто, возможно, переболел COVID-19 бессимптомно. В правительстве страны обсуждают теоретическую возможность ослабить или вовсе отменить карантинные меры для тех, у кого антитела будут обнаружены.

Источник: ru.euronews.com

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