На COVID-19 всех пожилых людей и инвалидов протестирует Франция

Не прекращать усилий по противостоянию коронавирусу и строго соблюдать карантин — призвали граждан французские власти. В этот понедельник число жертв Covid-19 достигло 833, это самый высокий показатель с начала эпидемии.

На пресс-конференции в Париже министр здравоохранения Оливье Веран анонсировал начало «масштабного тестирования среди наиболее подверженных болезни категорий, в первую очередь пожилых людей, инвалидов и тех, кто их сопровождает в повседневной жизни».

«Принцип нового подхода — тестировать всех живущих в домах престарелых и всех их сотрудников, как только в заведении будет выявлен первый случай зааржения», — пояснил он.

Во Франции общее число умерших с 1 марта достигло без малого 9 тысяч человек; эпидемия уже привела к тяжелешей со времен окончания Второй мировой войны рецессии.

La recherche sera déterminante dans notre combat contre le #COVID19. Avec @VidalFrederique, je me suis entretenu avec le PDG de l’@Inserm pour garantir que les travaux de recherche et les essais cliniques soient faits dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible. pic.twitter.com/ECkUnZFkaP

— Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 6, 2020