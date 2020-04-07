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На COVID-19 всех пожилых людей и инвалидов протестирует Франция

17:24 07.04.2020 Фото: twitter.com/EPhilippePM
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Во Франции общее число умерших с 1 марта достигло без малого 9 тысяч человек; эпидемия уже привела к тяжелешей со времен окончания Второй мировой войны рецессии.

На COVID 19 всех пожилых людей и инвалидов протестирует Франция
Во Франции общее число умерших с 1 марта достигло без малого 9 тысяч человек

Не прекращать усилий по противостоянию коронавирусу и строго соблюдать карантин — призвали граждан французские власти. В этот понедельник число жертв Covid-19 достигло 833, это самый высокий показатель с начала эпидемии.

На пресс-конференции в Париже министр здравоохранения Оливье Веран анонсировал начало «масштабного тестирования среди наиболее подверженных болезни категорий, в первую очередь пожилых людей, инвалидов и тех, кто их сопровождает в повседневной жизни».

«Принцип нового подхода — тестировать всех живущих в домах престарелых и всех их сотрудников, как только в заведении будет выявлен первый случай зааржения», — пояснил он.

Во Франции общее число умерших с 1 марта достигло без малого 9 тысяч человек; эпидемия уже привела к тяжелешей со времен окончания Второй мировой войны рецессии.


Глава МВД Кристоф Кастанер пригрозил французам в случае несоблюдения карантина ужесточить его, например, запретить заниматься спортом на свежем воздухе. В минувшие выходны властям удалось воспрепятствовать массовому отъезду в отпуск жителей тех регионов, где уже начались пасхальные канинулы.

Источник: ru.euronews.com

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От редакции

Нужно тестирование в РФ?

Аноним, 07 апреля 2020 17:47
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