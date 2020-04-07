Отменят ли автобусы на кладбище в Радоницу из-за самоизоляции в Бердске?

Скопление пожилых пассажиров в салоне пугает транспортников — есть угроза заражения коронавирусом людей из группы риска. Остальные добираются до могил на личном авто или такси. Пока рейсы запланировали на 25, 26 и 28 апреля.

В Радоницу на новом кладбище Бердска всегда многолюдно

Запланированные на Радоницу автобусные рейсы на бердское кладбище пока не отменили. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», предусмотрены рейсы автобуса №2 не только в Родительский день, но и накануне с сохранением льгот.

В Радоницу, которая в этом году приходится на 28 апреля, жители Бердска имеют возможность съездить на кладбище на автобусах №2-В «Вокзал — Кладбище» и №2-М «Микрорайон — Кладбище». Кроме того, рейсы будут организованы 25 и 26 апреля.

— В эти дни бердчане в массовом порядке традиционно выезжают на кладбище, чтобы привести в порядок могилы своих родных и близких. И мы готовимся к этому, запланировали автобусы, — прокомментировала Надежда Валерьевна.

Вместе с тем, она опасается за пожилых людей, находящихся в группе риска по коронавирусу. С одной стороны, не отменишь поездки на кладбище ради уборки на могилах, поминовения усопших. А с другой, — в автобус набьются бабушки, люди преклонного возраста, создастся угроза заражения. Остальные ездят либо на личных авто, либо на такси.

В другое время кроме как на Родительские дни муниципальный транспорт на бердское кладбище не ходит. От конечной остановки автобуса в Юго-Восточном микрорайоне до погоста 3 км. Поступали предложения пускать общественный транспорт на кладбище круглый год. Но эту идею признали нецелесообразной — зимой по территории кладбища не пройдешь и не проедешь. При всем желании подойти к могилам по сугробам не получится.

— Еще в прошлом году при составлении бюджета мы рассчитывали количество рейсов в Родительские дни, заранее готовились. Вопрос серьезный. Ведь идут конкурсные процедуры. Уже и расписание составлено. Позже станет известно, распространится ли режим самоизоляции на рейсы на кладбище, — высказалась Нятина в надежде, что карантин по коронавирусу снимут раньше Радоницы.