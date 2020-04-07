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Мэр Южно-Курильска на видео массировал промежность своего зама во время заседания правительства Сахалинской области

18:00 07.04.2020 Фото: pxhere.com
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Невзирая на то что их могли увидеть все участники заседания, он, по мнению пользователей, сделал Андреевой «эротический массаж». 

Мэр Южно Курильска на видео массировал промежность своего зама во время заседания правительства Сахалинской области
Все заседание они просидели бок о бок, но в конце заскучавший градоначальник протянул руку ниже пояса своей спутнице

Пользователи Сети обратили внимание на видео, снятое на заседании правительства Сахалинской области. 27 марта чиновники обсуждали инвестиционную деятельность региона, и собрание, продолжавшееся более двух часов, вряд ли могло привлечь пристальное внимание интернет-юзеров, если бы не курьез с мэром Южно-Курильска.

Так, на кадрах видно, что Вячеслав Власенко принялся общаться со своей заместительницей — вице-мэром Елизаветой Андреевой. Все заседание они просидели бок о бок, но в конце заскучавший градоначальник протянул руку ниже пояса своей спутнице. Невзирая на то что их могли увидеть все участники заседания, он, по мнению пользователей, сделал Андреевой «эротический массаж».

Как сообщает портал Sakh.info, журналисты попытались взять комментарии у самого мэра и у его объекта страсти. Однако ни Власенко, ни Андреева на звонки не ответили.

Источник: ren.tv

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