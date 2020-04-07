Сломали позвоночники 13 детей при прыжках на батуте в спортцентре «Эверси» в Новосибирске

Один ребенок получил сотрясение мозга. Уголовное дело на двух руководителей батутного центра СКР возбудил уголовное дело. Иснтрукторы, обучающие «зрелищно» прыгать не имели соответствующей подготовки. Дело дошло до суда.

На батуте-кенгуру в парке Бердска пострадал ребенок

В Новосибирске завершено расследование двух уголовных дел по факту получения несовершеннолетними травм при прыжках на батутах. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в региональном Следственном комитете.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении 31 и 33-летних предпринимателей в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что в период с 2016 по 2017 года директор спортивного центра «Эверси» (ООО «Скайзон»), расположенного в Железнодорожном районе города Новосибирска, с целью получения коммерческой прибыли посредством оказания платных услуг по проведению занятий по прыжкам на батуте, привлек к оказанию услуг инструкторов-консультантов, не имеющих соответствующей спортивной и профессиональной квалификации, имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности.

Кроме того, директор инструкторам батутного центра «Эверси», доводил до сведения в устной форме, о необходимости для зрелищности и возбуждения интереса у посетителей, выполнять с ними сложно-координационные прыжки, входящие в программы обучения в спортивных школах по виду спорта «прыжки на батуте», без изучения медицинских, возрастных и психофизических особенностей лиц, приходящих на такие занятия, без соответствующего информирования потребителя о рисках травмирования при проведении занятий по прыжкам на батуте.

В 2018 году директор спортивного центра «Эверси» (ООО «Скайзон») продал батутный центр 33-летнему предпринимателю, который продолжил осуществлять оказание платных услуг по проведению занятий по прыжкам на батуте.

В период с 2016 по 2018 год 13 несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 15 лет, при посещении батутного центра получили телесные повреждения в виде компрессионных переломов позвонков, а один ребенок сотрясение головного мозга.

Следствием проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.