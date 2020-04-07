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Закрыли по суду два кафе и пекарню за работу при самоизоляции в Новосибирске

18:30 07.04.2020 Фото: pixabay.com
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Точки общественного питания, несмотря на запрет, продолжали принимать посетителей. На их владельцев составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Закрыли по суду два кафе и пекарню за работу при самоизоляции в Новосибирске
Индивидуальный предприниматель-пекарь ответит за нарушение режима самоизоляции

Полиция проверяет предприятия общественного питания на предмет соблюдения ограничительных норм, сообщили сегодня, 7 апреля, в управлении МВД по Новосибирской области.

Региональный главк МВД проводит дополнительные мероприятия по контролю режима самоизоляции граждан и соблюдения эпидемиологических требований. В территориальных органах внутренних дел сформированы патрульные группы полиции с целью проверки общественных мест, а также заведений общественного питания.

На сегодняшний день в Новосибирске сотрудниками полиции выявлено два кафе и одна пекарня, чьи владельцы нарушили эпидемиологические требования, продолжив организацию питания посетителей в помещениях. На их владельцев (индивидуальных предпринимателей) составлены административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По двум материалам уже вынесены судебные решения о приостановлении деятельности предприятий на 25 суток.

-ГУ МВД России по Новосибирской области призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения. Помните: успешно противодействовать распространению коронавирусной инфекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина! Благодарим всех, кто относится с пониманием к сложившимся обстоятельствам и неукоснительно соблюдает введённые ограничительные меры, а также рекомендации медиков, — заявили в полицейском ведомстве.

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