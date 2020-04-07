1154 россиян заболели коронавирусной инфекции COVID-19 на 7 апреля в 43 регионах. Список регионов

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период выписано по выздоровлению 494 человека.

Заразившихся коронавирусом лечат в специально оборудованных больницах

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России на 7 апреля сообщил Роспотребнадзор.

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах.

Распределение по субъектам:

1. Москва — 697

2. Санкт-Петербург — 69

3. Московская область — 67

4. Брянская область — 32

5. Калининградская область — 29

6. Ставропольский край — 19

7. Пензенская область — 19

8. Ханты-Мансийский АО — 19

9. Ямало-Ненецкий АО — 18

10. Ивановская область — 14

11. Республика Дагестан — 13

12. Республика Коми — 11

13. Краснодарский край — 11

14. Волгоградская область — 11

15. Пермский край — 11

16. Тульская область — 10

17. Ростовская область — 8

18. Владимирская область — 7

19. Свердловская область — 7

20. Тюменская область — 7

21. Республика Ингушетия — 6

22. Саратовская область — 6

23. Орловская область — 5

24. Ярославская область — 5

25. Кабардино-Балкарская Республика — 5

26. Хабаровский край — 5

27. Калужская область — 4

28. Псковская область — 4

29. Республика Калмыкия — 4

30. Удмуртская Республика — 4

31. Омская область — 4

32. Белгородская область — 3

33. Карачаево-Черкесская Республика — 3

34. Чувашская Республика — 3

35. Иркутская область — 3

36. Республика Башкортостан — 2

37. Кировская область — 2

38. Ульяновская область — 2

39. Республика Северная Осетия — 1

40. Чеченская Республика — 1

41. Челябинская область — 1

42. Приморский край — 1

43. Республика Крым — 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период выписано по выздоровлению 494 человека.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона.

-Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью, — отметили в ведомстве.