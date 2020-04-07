1154 россиян заболели коронавирусной инфекции COVID-19 на 7 апреля в 43 регионах. Список регионов

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России на 7 апреля сообщил Роспотребнадзор.
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах.
Распределение по субъектам:
1. Москва — 697
2. Санкт-Петербург — 69
3. Московская область — 67
4. Брянская область — 32
5. Калининградская область — 29
6. Ставропольский край — 19
7. Пензенская область — 19
8. Ханты-Мансийский АО — 19
9. Ямало-Ненецкий АО — 18
10. Ивановская область — 14
11. Республика Дагестан — 13
12. Республика Коми — 11
13. Краснодарский край — 11
14. Волгоградская область — 11
15. Пермский край — 11
16. Тульская область — 10
17. Ростовская область — 8
18. Владимирская область — 7
19. Свердловская область — 7
20. Тюменская область — 7
21. Республика Ингушетия — 6
22. Саратовская область — 6
23. Орловская область — 5
24. Ярославская область — 5
25. Кабардино-Балкарская Республика — 5
26. Хабаровский край — 5
27. Калужская область — 4
28. Псковская область — 4
29. Республика Калмыкия — 4
30. Удмуртская Республика — 4
31. Омская область — 4
32. Белгородская область — 3
33. Карачаево-Черкесская Республика — 3
34. Чувашская Республика — 3
35. Иркутская область — 3
36. Республика Башкортостан — 2
37. Кировская область — 2
38. Ульяновская область — 2
39. Республика Северная Осетия — 1
40. Чеченская Республика — 1
41. Челябинская область — 1
42. Приморский край — 1
43. Республика Крым — 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период выписано по выздоровлению 494 человека.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона.
-Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью, — отметили в ведомстве.