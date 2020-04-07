Провалились под лед вместе с автомобилем рыбаки в Новосибирской области

В Бердске тоже Обское море усеяно рыбаками. Они нарушают правила дважды — рискуют погибнуть на тонком льду и подхватить коронавирус.

Из-за грубого нарушения правил безопасности на воде рыбаки провалились под лед в Новосибирской области

Несмотря на предупреждения спасателей об опасности выхода и выезда на непрочный лед автотранспорта, а также на введенный режим самоизоляции в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, рыбаки продолжают нарушать правила охраны жизни людей на водных объектах. Так, за один день в двух районах Новосибирской области спасатели оказывали помощь рыбакам, провалившимся под лед, сообщили в региональном управлении МЧС.

Первый случай произошел 5 апреля в Ордынском районе, когда в 12:32 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в районе Ордынского моста два рыбака провалились под лед и самостоятельно добраться до берега не могут. На помощь были направлены госинспекторы Ордынского инспекторского участка Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Новосибирской области, которые при помощи Конца Александрова вытащили рыбаков на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.

Примерно в то же время уже в Карасукском районе в четырех километрах от села Благодатное в протоке между озерами Кривое и Красное под лед частично провалился легковой автомобиль с тремя рыбаками. Сами рыбаки успели эвакуироваться из автомобиля, который одной колесной парой погрузился под лед, и вызвать спасателей. На помощь оперативно прибыли силы аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Мужчины были доставлены на берег, в медицинской помощи они не нуждались.

-Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают гражданам о том, что лед на водных объектах региона меняет свою структуру и стремительно теряет прочность. Выходить и выезжать на водоемы запрещено и чрезвычайно опасно, — отметили в спасательном ведомстве.

В Бердске тоже рыбаки продолжают рисковать жизнью дважды — есть угроза провалиться под лет и подхватить коронавирус. В первые апрельские выходные, которые попали в период жесткой самоизоляции, вице-мэр по сроительству и городскому хозяйству Владимир Захаров обнаружил массу рыбаков. Они кучкуются на акватории Обского моря.

— На конченой остановки «тройки» наблюдал скопление машин. Это рыбаки приехали. Они выходят на лед. Первая опасность — тонкий лед, есть промоины. Вторая — не соблюдают, к сожалению, режим самоизоляции. Приезжают по несколько человек, сидят рядом. Это не правильно, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

На замечания сотрудников МЧС рыбаки не реагируют. Поэтому, по словам вице-мэра, место в районе пляжа «Старый Бердск» внесут в маршрут объезда полиции и Росгвардии, чтобы с рыбаками «проводили беседы».

— Выход на лед рыбаков можно расценивать как массовое скопление людей, что запрещено в период самоизоляции. В случае необходимости будем принимать более жесткие меры, — заявил Владимир Захаров.