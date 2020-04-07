Не получат повышенную зарплату работающие с 4 по 30 апреля, разъяснил Минтруд

Высокой зарплаты за вынужденные каникулы не ждите

Граждане России, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную ежемесячную зарплату вместо повышенной, сообщили в пресс-службе Роструда.

«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», — говорится в сообщении.

В ведомстве также пояснили, что работникам, чей труд оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается установленное вознаграждение. Принцип оплаты труда работникам в штате остается неизменным.