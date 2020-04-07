Выплаты по 5500 рублей на детей от 3 до 7 лет начнутся с июня. И в Бердске тоже

Начисление пособий будет осуществляться с 1 января 2020 года. То есть, если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже.

На детей старше 3 лет полагаются дополнительные выплаты

Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с субъектами федерации готовы к началу выплат пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 июня. Как и предполагалось ранее, гражданину достаточно будет подать электронное заявление, а все остальные документы соберут органы соцзащиты, сообщили в Минтруде.

«Президент поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начали получать выплаты не в июле, как планировалось, а месяцем раньше – с июня 2020 года. Мы активно готовились к внедрению нового пособия для помощи семьям с детьми. Большая часть работы уже выполнена. Выплаты, как и поручал Президент, начнутся с 1 июня», – подчеркнул Антон Котяков.

Напомним, начисление пособий на детей от 3 до 7 лет будет осуществляться с 1 января 2020 года. То есть, если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты. В общей сложности новое пособие получат 2 млн семей. Получателями выплаты станут те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

Выплата устанавливается сразу на год. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья.