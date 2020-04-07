Отказался тестировать на COVID-19 всех желающих «Инвитро». Но будет работать как лаборатория

Первоначально частный медицинских холдинг планировал брать тесты на коронавирус в своих офисах, но усмотрел возможность заражения пациентов и персонала. Первыми тесты начинает выполнять лабораторный комплекс в Новосибирске.

Инвитро начнет делать тесты на коронавирус

Компания «Инвитро» отказалась от идеи брать тесты на коронавирус, вместо этого она будет принимать результаты анализов в качестве централизованной лаборатории. Об этом говорится в сообщении «Инвитро» от 7 апреля.

«Ранее сообщалось, что тест на коронавирус можно будет сдать в медицинских офисах сети «Инвитро». Однако после анализа ситуации и оценки всех возможных рисков для здоровья пациентов и персонала, было принято решение поддержать действия государства по борьбе с распространением пандемии и сосредоточиться на работе с государственными медицинскими учреждениями», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в «Инвитро», компания приступает к выполнению тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 в качестве централизованной лаборатории. Первыми тесты начинает выполнять лабораторный комплекс в Новосибирске. Лаборатория будет принимать биоматериал для выполнения исследований от государственных медицинских учреждений, поликлиник и больниц. Первые клинические образцы для исследования поступят в течение этой недели.

В сообщении отмечается, что для решения этих задач часть лабораторных мощностей компании переведена в специальный режим работы. «Для этого были тщательно подготовлены все помещения и оборудование, средства индивидуальной защиты, были получены все необходимые реагенты и расходные материалы, сотрудники лаборатории прошли специальное обучение и будут выполнять только данный вид исследований», — рассказали в «Инвитро». Таким образом, анализ на коронавирусную инфекцию можно будет сдать в государственных медицинских учреждениях по месту жительства, контейнеры с биоматериалом будут в соответствии со всеми правилами биобезопасности переданы в лабораторный комплекс «Инвитро» в Новосибирске.

В компании считают, что, с одной стороны, это обеспечит максимально безопасные условия для всех пациентов при визитах в медицинские офисы компании, так как потребность в срочной и неотложной лабораторной диагностике остается неизменной даже в текущих непростых эпидемиологических условиях. С другой, это позволит направить значительные ресурсы компании — технологические, организационные и человеческие — на выполнение исследований на коронавирус. «Главная цель сейчас — обеспечить массовое тестирование в государственном секторе с минимальными рисками для каждого пациента», — уверены в «Инвитро».

Новосибирская лаборатория «Инвитро» получила тест-системы российского производителя АО «Вектор-бест», которые имеют высокую чувствительность выявления коронавируса. Срок исполнения исследования составит одни сутки.