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Бьет по яйцам COVID-19

21:13 07.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Шоколадным яйцам. Для тех, кто начинал готовиться к Пасхе задолго до пандемии и рассчитывал продавать шоколадные яйца напрямую, праздник может обернуться большими потерями. Возместят ли их в ЕС?

Бьет по яйцам COVID 19
На Пасху в среднем приходится около четверти годовой выручки французских и итальянских кондитеров

Пандемия пандемией, а праздник праздником: шоколадная фабрика в Риме в преддверии Пасхи работает на полную мощность — с соблюдением, понятно, всех новых норм безопасности, включая дистанцию между сотрудниками, пишет Евроньюс. Поскольку многие магазины закрыты, но службы доставки работают, итальянцы заказывают пасхальные сладости в интернете, и фабрика спешит откликнуться на повышенный спрос:

«Поскольку их теперь не купить в магазинах, мы продаём их онлайн. Мы, к счастью, имеем опыт таких продаж, и теперь, когда произошло всё вот это, у нас невиданный ранее объём заказов», — рассказывает директор фабрики.

А вот для тех, кто начинал готовиться к Пасхе задолго до пандемии и рассчитывал продавать шоколадные яйца напрямую, праздник может обернуться большими потерями. Во Франции небольшие кондитерские или закрыты на карантин, или остаются без покупателей, которые сидят по домам.

Франсуа ле Бре, владелец магазина:

«У меня были крупные заказы, для домов престарелых, например. Теперь всё отменили! Но заказы были большие, на 1500-2000 евро».

Филипп Корне, кондитер:

«У меня сердце разрывается, когда я думаю, что придётся всё это сломать, расплавить, вовсе выбросить. Лучше вообще об этом не думать, а то я спать не смогу».

На Пасху в среднем приходится около четверти годовой выручки французских и итальянских кондитеров. Пока не ясно, смогут ли они получить компенсацию в рамках объявленных в европейских странах программ экономической поддержки.

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