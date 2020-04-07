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Никто не умер от коронавируса в Китае за 7 апреля. Впервые с начала эпидемии

21:19 07.04.2020 Фото: www.pexels.com
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В общей сложности жертвами эпидемии COVID-19 в Китае стали, по официальным данным, более 3,3 тысяч человек. Из почти 82 тысяч заразившихся около 95% выздоровели.

Никто не умер от коронавируса в Китае за 7 апреля. Впервые с начала эпидемии
В Китае больше не умирают

Ни один человек не умер за последние сутки в Китае от коронавируса — впервые с начала эпидемии. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. По его данным, в стране почти отсутствуют местные случаи заражения, а количество прибывающих из-за границы заразившихся китайцев увеличилось за день на 32, до 983 человек, пишет Евроньюс. 

Чтобы не допустить второй волны заболевания, власти сохраняют повышенные меры безопасности. По-прежнему действует целый ряд правил, регламентирующих поведение жителей в общественных местах. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев.
В общей сложности жертвами эпидемии COVID-19 в Китае стали, по официальным данным, более 3,3 тысяч человек. Из почти 82 тысяч заразившихся около 95% выздоровели. На протяжении последнего месяца власти сообщают о стабильном улучшении эпидемиологической ситуации.

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От редакции

До этого дня прошло 4 месяца.

Аноним, 07 апреля 2020 21:27
Они с таким же успехом могут сказать что у них начали рождаться от коронавируса

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