Новый пакет мер поддержки бизнеса и граждан анонсировал Мишустин

Лидер партии «Справедливая Россия» предложил правительству выплачивать тем, кто потерял работу в апреле увеличить пособие по безработице до МРОТ. А также поддержать и экономики, и бизнеса, и граждан снижением цены на бензин.

Михаил Мишустин занял пост премьер-минстра 15 января 2020 года, перейдя из ФНС

Премьер Михаил Мишустина 7 апреля встретился с руководством фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Встреча прошла в режиме видеоконференции. По предложению фракции обсуждались вопросы совершенствования социальной политики в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве.

Из стенограммы

М.Мишустин: Доброе утро, уважаемые коллеги! Я вас хорошо вижу.

Мы продолжаем встречи с депутатами Государственной Думы, на которых рассматриваем самые актуальные темы. Вчера мы обсудили ряд вопросов с вашими коллегами из КПРФ. Говорили в том числе о развитии агропромышленного комплекса. Предстоит нам разговор и с другими фракциями, о чём мы договорились с Председателем Государственной Думы.

Сегодня я рассчитываю услышать позицию «Справедливой России» относительно того, на что Правительство должно обратить особое внимание в своей работе, какие у вас есть предложения и идеи. Я уверен, что, прислушиваясь друг к другу – имею в виду Правительство и депутатов Государственной Думы, – мы сможем добиться бóльших результатов. Хочу поблагодарить вас за то, как оперативно прошла работа по принятию этих президентских инициатив. Это закономерно, ведь у нас общая задача – обеспечить благополучие граждан нашей страны.

Сейчас в Правительстве идёт работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса. Они также охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с Президентом, продумываем, просчитываем, что можно ещё сделать. Мы бы хотели, чтобы с новыми законодательными инициативами Дума работала так же быстро и профессионально, потому что именно этого ждут граждане нашей страны.

Сегодня в нашей встрече участвуют, как я уже сказал, коллеги из фракции «Справедливая Россия». Это команда профессионалов, которая многое делает для защиты прав граждан, развития демократических институтов, в целом для развития нашей страны. Я вижу Сергея Михайловича Миронова. У Вас огромный политический и законотворческий опыт. Вас очень хорошо знают в нашей стране, и в партии Вы смогли объединить компетентных людей, которые чувствуют ответственность за будущее нашей страны и пользуются уважением в обществе. Многие из них постоянно в контакте со мной, задают разные вопросы. В том числе здесь присутствующий глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Геннадьевич Аксаков. Он принял активнейшее участие в подготовке поправок о кредитных каникулах для заёмщиков, чьи доходы особенно сильно пострадали от распространения коронавирусной инфекции.

Нам предстоит обсудить с вами ряд тем, которые действительно волнуют общество. Это защита прав людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также вопросы поддержки культуры в новых условиях, когда доступ к ней возможен только в дистанционном режиме. Знаю, что ваша фракция много работает по темам совершенствования социальной политики. И это одно из ключевых направлений работы Правительства. Мы открыты здесь для диалога, для критики в том числе, особенно если это конструктивная критика и она сопровождается конкретными предложениями.

Прежде чем мы перейдём к обсуждению, представлю членов Правительства, которые находятся с нами на связи. Это мои заместители – Татьяна Алексеевна Голикова, которая отвечает за социальный блок, Руководитель Аппарата Правительства – вице-премьер Дмитрий Юрьевич Григоренко, а также Министр культуры Ольга Борисовна Любимова, Министр финансов Антон Германович Силуанов и Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Владимирович Якушев.

Давайте поговорим о том, что вас интересует.

Я бы хотел вначале предоставить слово Вячеславу Викторовичу Володину, а потом перейти к обсуждению с фракцией.

Пожалуйста, Вячеслав Викторович.

В.Володин: Спасибо, Михаил Владимирович, за то, что находите время в своём достаточно загруженном графике работы.

Нам сейчас очень важно поддержать врачей, медицинский персонал, особенно тех, кто работает в поликлиниках, потому что они менее защищены и испытывают дефицит масок, очков – эта ситуация на сегодняшний день во многих поликлиниках присутствует. Хотелось бы, чтобы штаб, который возглавляет действительно профессионал с большой буквы – Татьяна Алексеевна Голикова, взял эти вопросы на контроль, потому что нам важно сделать всё для того, чтобы врачи чувствовали поддержку и сами не становились инфицированными, исполняя свой врачебный долг.

М.Мишустин: Спасибо. Сергей Михайлович, пожалуйста.

С.Миронов (руководитель фракции партии «Справедливая Россия»): Добрый день, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Вячеслав Викторович!

Прежде всего хочу от имени нашей фракции и от себя лично поздравить вас с сегодняшним праздником – Благовещением. Очень хочется верить, что с сегодняшнего дня в Россию начнут поступать благие вести, в том числе из регионов.

Мы знаем, что сегодня Правительство и прежде всего Президент Российской Федерации делают очень многое и очень правильное, чтобы сберечь самое главное – жизни людей, здоровье нашей нации.

Вначале я хотел бы представить моих коллег, членов фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, которые будут принимать участие в нашей беседе. Слева от меня – Елена Григорьевна Драпеко, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», первый заместитель председателя Комитета по культуре. Далее – Олег Васильевич Шеин, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Далее – Валерий Георгиевич Газзаев, председатель Комитета по делам национальностей. Справа от меня – Олег Анатольевич Нилов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», первый заместитель председателя Комитета по контролю и регламенту. Далее справа – председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Геннадьевич Аксаков.

Уважаемый Михаил Владимирович, сначала я хотел бы сказать о том, что у меня подготовлено на Ваше имя письмо. Я его после нашего разговора отправлю Вам. Несколько слов о том, что в этом письме. Там четыре блока. Я упомяну только некоторые позиции из трёх блоков.

Первый блок – это наши предложения по поддержке граждан в очень непростой ситуации, в которой они сейчас оказались в связи с тем, что целый месяц будут находиться в самоизоляции, на карантине.

Самое главное, уважаемый Михаил Владимирович, что сегодня тем, кто работает в бюджетной сфере, гарантирована оплата в соответствии с их должностью, окладом и они не потеряют в деньгах, находясь месяц на карантине. А вот у тех, кто работает в частном секторе, особенно у тех, кто работал сдельно, в почасовом режиме, конечно, сейчас будут возникать проблемы с их доходами. В этой связи мы предлагаем Правительству рассмотреть возможность выплаты именно небюджетникам специальных средств, для того чтобы они выжили в этот месяц. Мы считаем, что эти средства можно взять из Фонда национального благосостояния, примерно в размере средней региональной зарплаты таким людям выплатить. Это первое предложение.

Второе предложение касается темы, о которой Вы уже сказали, и слава богу, что это уже сделано. Речь идёт о поручении Президента – и уже 435-е распоряжение Правительства выпущено – о кредитных каникулах. Это правильная мера, но здесь есть два нюанса. Первый – чрезвычайные обстоятельства нахождения людей в самоизоляции позволяют считать это форс-мажорными обстоятельствами. И нам представляется возможным подготовить такое распоряжение, чтобы на протяжении этого карантина люди вообще не выплачивали никаких процентов и сам долг в течение этого времени.

Теперь по Вашему распоряжению. Там речь идёт о трёх кредитах: автокредит, ипотека и потребительский кредит. Должен сказать, что Правительство очень чётко угадало с потребительским кредитом. Даже планка, которую вы поставили, 250 тыс., превышает средний потребительский кредит по России, он равен 180 тыс. рублей. Что не скажешь по автокредиту и ипотеке. Потому что планка в 600 тыс. по автокредиту – а средняя по стране, я даже не беру Москву и Санкт-Петербург, средняя планка суммы автокредита по России составляет 790 тыс. Если по ипотеке вы планку поставили 1,5 млн рублей, средняя планка по стране – 2,4 млн.

Мы предлагаем и просим Вас рассмотреть возможность – если по потребительскому кредиту всё классно, просто в десятку попали, тем более с запасом сделали, – здесь рассмотреть возможность немножко подтянуть.

Третья позиция по поддержке наших граждан касается тех, кто потерял работу, либо безработных. Мы считаем, что необходимо рассмотреть возможность хотя бы по минимальному размеру оплаты труда в месяц им выплачивать, потому что люди оказываются просто без средств.

Следующий блок – это поддержка нашего бизнеса, прежде всего малого и среднего. Здесь мы предлагаем не отсрочить платежи в бюджет, а просто дать им на год налоговые каникулы по всем налогам, по всем арендным платежам. Потому что им потом, когда закончится карантин, нужно начинать работать, и, конечно, у них будут очень большие проблемы.

Третий блок касается поддержки нашего здравоохранения, прежде всего – наших замечательных врачей, которые сегодня, не побоюсь этого слова, героически бьются, сражаются за жизни и здоровье наших граждан. Мы считаем, что врачи сегодня в очень тяжёлом положении, они физически просто выматываются, и их, конечно, необходимо поддержать. Наши предложения следующие. Мы считаем, что необходимо всем медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, увеличить зарплату на 200%. И ещё один очень важный момент: я предлагаю Правительству рассмотреть возможность застраховать всех врачей, медицинских работников, нянечек, сестёр, которые сейчас работают в больницах, где лежат больные с коронавирусом, – застраховать их здоровье и жизнь в размере трёхгодового дохода. Мы считаем это очень важным и просим внимательно на это наше предложение посмотреть.

Два других предложения касаются лекарственного обеспечения. Давно у нас в Государственной Думе лежит законопроект, в котором мы предлагаем по аналогии с предельно допустимой долей собственных расходов граждан на оплату ЖКХ (в среднем по России сегодня это 22%, если люди платят больше, им положена компенсация) ввести норму: если любой человек, любая семья тратят на лекарства более 10% собственного дохода, им должна полагаться компенсация за эти лекарства.

И третье предложение – я его уже оглашал на встрече с Президентом в конце прошлого года. Вы знаете, мы совместными усилиями сделали очень правильно с точки зрения ограничения аппетитов ритейлеров. Когда поставщики любого товара сегодня поставляют товар, прежде всего продовольствие, максимальная ставка так называемого маркетингового сбора – 5%. Для аптек этого нет. И многие отечественные поставщики лекарств вынуждены платить очень большие, скажем так, вступительные взносы аптекам, для того чтобы их лекарство появилось на полках. Мы считаем, что необходимо тоже ограничить 5%, а для тех лекарств, которые попадают в категорию лекарств для жизнеобеспечения, – вообще, может быть, освободить от этой уплаты.

И в завершение мы предлагаем – с точки зрения поддержки и экономики, и бизнеса, и граждан, с учётом в том числе падения цен на нефть рассмотреть возможность снижения цены на ГСМ. Сейчас тем более весенние полевые работы, и для граждан это было бы очень хорошим шагом со стороны руководства страны, со стороны Правительства, если бы мы пошли хотя бы на некоторое снижение либо как минимум замораживание цен на ГСМ.

М.Мишустин: Сергей Михайлович, я отреагирую очень коротко.

Первое. Спасибо – все предложения очень здравые. Я Вам скажу, что практически по каждому предложению мы сейчас думаем, работаем. И просчитываем ситуацию, чтобы проработать каждое из них, потому что всё это, без сомнения, серьёзные затратные вопросы. Но поверьте, что эти направления, о чём Вы сказали, мы прорабатываем.

И хочу сказать по поводу ГСМ и вопросов, связанных в том числе с общей ситуацией на нефтяном рынке, вообще на рынках энергоносителей. Я попросил бы Вас – мы уже договорились с Александром Валентиновичем Новаком, он будет прорабатывать эти вопросы с фракциями – провести с вашими коллегами рабочую видеоконференцию с Новаком Александром Валентиновичем, Министром энергетики. Хорошо? Я ему это поручу сегодня.

Пожалуйста, жду вопросов.

С.Миронов: Я попрошу задать вопрос Олега Анатольевича Нилова.

О.Нилов (заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту): Добрый день, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые члены Правительства, коллеги!

В послании Президента Федеральному Собранию Правительству предложено расширить практику оказания государственной помощи на основе социального контракта.

Сегодня, даже в условиях распространения коронавируса, миллионы наших сограждан не сидят дома, а работают, и очень многие работают тяжело и за это не получают ни копейки поддержки и помощи. Как раз в законе соответствующем, где говорится о социальном контракте, к этим категориям относятся в том числе наши уважаемые любимые женщины-домохозяйки, у которых на плечах сегодня и дети – они работают и воспитателями, и репетиторами, – и больные родные и близкие, когда приходится работать и сиделками, и кормить, и стирать. Огромная работа – даже бóльшую они сейчас несут нагрузку, чем в обычные времена.

По этим категориям мы считаем необходимо расширить практику заключения социальных контрактов. Есть ещё одна многомиллионная категория, о ней вчера Вы говорили, – это садоводы, селяне, которые сегодня не сидят, а пашут. Поддержка личных подсобных хозяйств и садоводов через социальные контракты предусмотрена в законе. Но её практически нет. А поддержка очень нужна именно сейчас. И рассада, и семена, и удобрения, и цыплята, и поросята – вот на что можно направить эту поддержку, потому что в законе говорится, что не только деньгами, но и бесплатными услугами это может и должно осуществляться. Ограничения есть, да, это 50 тысяч, но это серьёзная сумма, которая сегодня нужна этой многомилионной категории граждан.

Уважаемый Михаил Владимирович, просьба только одна – и вопрос в регионах решится, потому что, я напомню, регионы решают, они заключают эти социальные контракты. Но в большинстве регионов, особенно в дотационных, этих средств сегодня нет. Есть ли такая возможность, есть ли в планах перечисление таких средств регионам для социальных контрактов?

М.Мишустин: Спасибо, Олег Анатольевич. Я несколько слов скажу, прежде всего о социальном контракте и о результатах такой практики. Она достаточно неплохо себя зарекомендовала, оказалась достаточно востребованной. Более 35% людей, которые заключили социальный контракт, после его окончания улучшили своё материальное положение.

Что такое здесь социальный контракт? В первую очередь это возможности – возможности, чтобы наладить свою жизнь, встать на ноги. Но если раньше механизмы социального контракта были направлены лишь на то, чтобы поддержать доходы человека, то есть работу ему дать, то теперь, с этого года социальный контракт предполагает, что человек будет не просто трудоустроен или откроет своё дело, но и при поддержке государства пройдёт переобучение или повысит свою квалификацию, чтобы потом пойти работать по наиболее востребованным на рынке труда профессиям.

Мы уже принимаем меры, чтобы такие контракты заключали чаще. В 2020 году впервые, Вы знаете, с начала внедрения механизма соцконтракта были выделены субсидии из федерального бюджета, это был, по-моему, 21 пилотный регион вначале. В общей сложности это было примерно около 7 млрд рублей. В этом году мы рассчитываем, что будет заключено около 70 тыс. контрактов с охватом более 300 тысяч человек. За два месяца этого года уже заключено более 8 тыс. социальных контрактов. Но не все, к сожалению, знают, что существует такой механизм поддержки. Поэтому в регионах уже ведётся активная разъяснительная работа о том, что можно заключить подобный контракт, что это хороший шанс улучшить своё материальное положение. Работают и соцслужбы, и службы занятости.

Что касается задачи, вытекающей из Послания Президента, чтобы со следующего года такие субсидии на социальные контракты направлять всем регионам. Мы этот вопрос прорабатываем, в том числе просчитываем дополнительное финансирование. По предварительным расчётам к предусмотренным в федеральном бюджете 7 млрд рублей, о которых я говорил, понадобится примерно ежегодно по 22 млрд рублей.