Выплатила долг в 755 тыс. рублей коммунальщикам УК Бердска после ареста счетов и имущества

Судебные приставы взыскали более 750 тысяч рублей задолженности с фирмы-должника. об этом сегодня, 7 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Фирма-должник выплатила задолженность в пользу юридического лица на сумму более 750 тысяч рублей.
Судебными приставами в начале января было возбуждено исполнительное производство в отношении одной из управляющих компаний города Бердска. У фирмы образовалась задолженность перед ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» на общую сумму 755 тысяч рублей.
В ходе работы судебный пристав-исполнитель установил имущество, находящееся в собственности должника. На банковские счета и недвижимое имущество судебным приставом был наложен арест. За 2 месяца на арестованные счета компании поступили денежные средства, которых хватило для погашения долга.
В результате принятых мер, задолженность взыскана в полном объеме вместе с исполнительским сбором.