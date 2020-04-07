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Выплатила долг в 755 тыс. рублей коммунальщикам УК Бердска после ареста счетов и имущества

21:51 07.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За 2 месяца на арестованные счета управляющей компании поступили денежные средства, которых хватило для погашения долга перед ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения», которое находится в Академгородке.

Выплатила долг в 755 тыс. рублей коммунальщикам УК Бердска после ареста счетов и имущества
Котельная ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» поставляет услуги жителям речкуновской зоны Бердска

Судебные приставы взыскали более 750 тысяч рублей задолженности с фирмы-должника. об этом сегодня, 7 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Фирма-должник выплатила задолженность в пользу юридического лица на сумму более 750 тысяч рублей.

Судебными приставами в начале января было возбуждено исполнительное производство в отношении одной из управляющих компаний города Бердска. У фирмы образовалась задолженность перед ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» на общую сумму 755 тысяч рублей.

В ходе работы судебный пристав-исполнитель установил имущество, находящееся в собственности должника. На банковские счета и недвижимое имущество судебным приставом был наложен арест. За 2 месяца на арестованные счета компании поступили денежные средства, которых хватило для погашения долга.

В результате принятых мер, задолженность взыскана в полном объеме вместе с исполнительским сбором.

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