Напечатал фальшивок на 1 млрд рублей подпольный «Банк России» в Нижнем Новгороде

Преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более 3 тыс. сделок по сбыту поддельных денег. Фальшивомонетчики запустить в оборот купюры номиналом 5000, 2000. и 1000 рублей. При этом даже в магазинах далеко не каждый детектор мог выявить подделку.

Фальшивки покупали и продавали в интернете

Подпольный «Банк России», активно использовавший в своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 1 млрд руб., выявили сотрудники МВД. Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором. В преступную организацию входили несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга. Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры. После этого поддельные деньги, аналогичные тем, что были изъяты в Казани, стали появляться во многих регионах России. Как говорят участвовавшие в оперативных мероприятиях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, задокументировать деятельность участников этой преступной группы оказалось весьма непросто. В целях конспирации все ее участники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. Таким образом, говорят сотрудники полиции, друг друга подельники знали только заочно по никам. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом через специально оборудованные тайники.

Выйти на организаторов подпольного бизнеса сотрудникам ГУЭБиПК, их коллегам из Татарстана и других региональных подразделений удалось через нескольких рядовых сбытчиков.

От них цепочка потянулась к 25-летней москвичке Юлии Исаевой и ее ровеснику, жителю подмосковной Балашихи Александру Порхунову. Последний, как выяснили оперативники, являлся создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые происходил сбыт фальшивых денег. А занималась им, по версии следствия, госпожа Исаева. Оптовые партии (от 500 тыс. руб.) уходили за 10–15% номинала. Но основной доход приносили небольшие партии — от 10 тыс. до 150 тыс. руб., которые пользовались наибольшим спросом в регионах, и у фальшивомонетчиков их можно было купить за 30% номинала.

После того как покупатель производил оплату через обезличенный кошелек все на той же Hydra, причем исключительно криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег. Те, в свою очередь, делали закладки в тайники, как правило, в безлюдной лесопарковой зоне и передавали координаты покупателям. Последние общались с продавцом также только через интернет-ресурс Hydra.

Личности организаторов подпольного бизнеса и непосредственных производителей фальшивых денег сотрудники полиции смогли установить лишь весной нынешнего года.

Ими оказались трое жителей Нижегородской области Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов, задержание которых проходило при силовой поддержке отряда полицейского спецназа «Гром». Во время обыска у них изъяли два комплекта печатного оборудования, на котором производились фальшивые деньги очень высокого качества, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов.

На данный момент уже установлено, что преступная группа существовала около года и за это время успела провернуть более 3 тыс. сделок по сбыту поддельных денег. В общей сложности фальшивомонетчики могли успеть напечатать и запустить в оборот около 1 млрд руб. номиналом 5 тыс., 2 тыс. и 1 тыс. При этом даже в магазинах далеко не каждый детектор мог выявить подделку.

Все задержанные сейчас находятся под стражей. По данным “Ъ”, помимо первоначальной ст. 186 УК РФ на днях им было предъявлено обвинение в совершении гораздо более тяжкого преступления — организация преступного сообщества или участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого уголовного дела являются несколько десятков производителей, сбытчиков и покупателей поддельных денег почти из трех десятков российских регионов. По некоторым данным, большинство из них, включая организаторов, уже признали свою вину в инкриминированном деянии. Само же дело, учитывая масштаб и межрегиональное разветвление, собираются передать в следственный департамент МВД.