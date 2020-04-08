Ежемесячное детское пособие начислят автоматически с 1 апреля по 30 сентября в Бердске

Сюжет: Все льготы малоимущим семьям Бердска
Ежемесячное детское пособие начислят автоматически с 1 апреля по 30 сентября в БердскеСоциальную поддержку малообеспеченных семьей законом упростил ПутинЕщё 15 новостейСюжет: Все детские пособия и маткапиталЕжемесячное детское пособие начислят автоматически с 1 апреля по 30 сентября в БердскеКуда подавать заявление на пособие на ребенка с 3 до 7 летЕщё 133 новостей
В связи с введением на территории Новосибирской области режима повышенной готовности Центр социальной поддержки населения города Бердска вводит временное ограничение личного приема граждан. В связи с этим:
— за консультациями, связанными с предоставлением мер социальной поддержки, обращаться только по телефонам:
5-61-24 — пособия семьям с детьми;
5-61-54 — компенсация расходов на оплату ЖКУ;
5-61-24 – социальная доплата к пенсии;
5-61-04 – выплаты донорам, многодетным семьям, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, компенсация за детсад,;
5-60-51 – общий по любым вопросам;
Для предварительной записи на прием можно воспользоваться любым из вышеуказанных телефонов.
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2020г №87-п «Об особом порядке продления отдельных мер социальной поддержки семьям с детьми» гражданам, у которых истекает срок назначения ниже указанных пособий в период с 01 апреля по 30 сентября 2020, они будут продлены в беззаявительном порядке :
1) Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области (в размере 11698 руб на детей до 3-х лет в многодетной семье);
2) Ежемесячное пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения на территории Новосибирской области.
Также в период с 1 апреля по 30 сентября будет автоматически продлена выплата субсидии на оплату ЖКУ одинокопроживающим неработающим пенсионерам или семейной паре, состоящих из неработающих пенсионеров.
Просим направлять личные обращения в письменном виде по почтовому адресу:633004, г.Бердск, ул.Кирова, д.2/1 ;
Как получать выплоту какие документы нужно
Нет
Первого апреля и весь апрель ни кому не верь.До сих пор услуга на сайте ПФР не доступна.
Да
Да 1000 рублей а нам положено какие нибудь выплаты
Нет
Пособие за ребёнка для 3 лет
Живу в ЯНАО г. Новый Уренгой. Как многодетная семья 4х детей, получаю 2500за ком услуги, дети кушают бесплатно в школе и на первое сентября на двоих учащихся по 3500 на концтовары детям в школу и всё. А дополнительно мы ещё оформлены как малоимущие, от туда получаем 16700+1800пособии школьникам двоим, +8тыс сказали будет помощь на одежду в год два раза, и билеты авиа и жд по 2500 как многодетная. Но все это не просто так дают, всегда нужно собирать документы и обновлять их. Сейчас ждём субсидью как многодетные, вместо зем участка.
какие документы нужнее
какие документы нужнее
как может
да, 195руб на двоих детей. 9и12лет