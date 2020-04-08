Кто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске

Сегодня Россия испытывает тяжелые времена — пандемия коронавируса добралась и до россиян. Но жизнь не стоит на месте — родные люди умирают и с ними нужно попрощаться. Мы расскажем вам, как достойно провести любимого человека в последний путь в режиме самоизоляции.

Смерь человека, всегда является большим ударом для его близких и родственников. Единственное утешение в таком горе – это возможность попрощаться с умершим, попросить прощения и увидеть его перед погребением в землю в последний раз. Но как же быть в случае, если человек умер от нового вируса Covid — 19? Болезни поразившей практически весь мир и заставляющий нас держаться на расстоянии от скоплений людей и в принципе находиться дома?

Наверняка всем известно, что коронавирус может передаться не только респираторным путем или через кровь, но и при непосредственном бытовом контакте. Отсюда вытекаю те рекомендации, которые Всемирная Организация Здравоохранения озвучила по поводу погребения умершего от коронавируса человека. Главный смысл заключается в том, чтобы минимизировать контакт людей с очагом опасности.

После постановки причины смерти от коронавируса, медикам запрещено производить вскрытие, только если для этого нет особой необходимости. Производится полная санитарная обработка тела, после чего его располагают в специальный мешок, на котором делается отметка о вирусной угрозе, вскрывать такой мешок, соответственно, строго запрещено, как для бальзамирования, так и для любого другого действия. Умершего человека транспортируют в морг, где проводится вскрытие, отмена вскрытия не допускается. При этом существует указание, что тело необходимо захоронить не позднее 72 часов, после смерти.

На данный момент, среди населения уже сформировалась мысль, что от коронавируса «умирают дважды» — сначала физически, а после из-за невозможности достойного провождения в последний путь. На данный момент не рекомендовано устраивать панихиды и отпевания, что возможно и противоречит канонам церкви, но это делается для обеспечения большей безопасности здоровья людей. Но сейчас церковь пытается найти пути выхода из сложившейся ситуации и скорректировать церковные ритуалы. Так, некоторые священники устраивают молитвы дистанционно, без присутствия у тела умершего.

Похороны также не должны быть многолюдными, поскольку большое количество людей увеличивает риск заражения этим вирусом. С 28 марта введено ограничение на все церемонии прощания, количество участников не должно превышать 15 человек. К примеру, при кремации умершего от Covid-19 вся процедура погребения будет проходить без церемоний прощания, в закрытом гробу, как рекомендует Министерство Здравоохранения РФ. Следует помнить, что при похоронах, все участники процесса должны быть в средствах индивидуальной защиты, маске, резиновых перчатках и соблюдать минимальное расстояние 1,5 метра друг от друга.

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