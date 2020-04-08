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Кто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске

21:45 08.04.2020
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Сегодня Россия испытывает тяжелые времена — пандемия коронавируса добралась и до россиян. Но жизнь не стоит на месте — родные люди умирают и с ними нужно попрощаться. Мы расскажем вам, как достойно провести любимого человека в последний путь в режиме самоизоляции.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Кто умер с 23.03 по 03.04.2020 в БердскеУмерла 32-летняя чемпионка России по плаванию Ксения ВерещагинаЕщё 217 новостей

Кто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске

Смерь человека, всегда является большим ударом для его близких и родственников. Единственное утешение в таком горе – это возможность попрощаться с умершим, попросить прощения и увидеть его перед погребением в землю в последний раз. Но как же быть в случае, если человек умер от нового вируса Covid — 19? Болезни поразившей практически весь мир и заставляющий нас держаться на расстоянии от скоплений людей и в принципе находиться дома?

Наверняка всем известно, что коронавирус может передаться не только респираторным путем или через кровь, но и при непосредственном бытовом контакте. Отсюда вытекаю те рекомендации, которые Всемирная Организация Здравоохранения озвучила по поводу погребения умершего от коронавируса человека. Главный смысл заключается в том, чтобы минимизировать контакт людей с очагом опасности.

После постановки причины смерти от коронавируса, медикам запрещено производить вскрытие, только если для этого нет особой необходимости. Производится полная санитарная обработка тела, после чего его располагают в специальный мешок, на котором делается отметка о вирусной угрозе, вскрывать такой мешок, соответственно, строго запрещено, как для бальзамирования, так и для любого другого действия. Умершего человека транспортируют в морг, где проводится вскрытие, отмена вскрытия не допускается. При этом существует указание, что тело необходимо захоронить не позднее 72 часов, после смерти.

Кто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске

Кто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске

На данный момент, среди населения уже сформировалась мысль, что от коронавируса «умирают дважды» — сначала физически, а после из-за невозможности достойного провождения в последний путь. На данный момент не рекомендовано устраивать панихиды и отпевания, что возможно и противоречит канонам церкви, но это делается для обеспечения большей безопасности здоровья людей. Но сейчас церковь пытается найти пути выхода из сложившейся ситуации и скорректировать церковные ритуалы. Так, некоторые священники устраивают молитвы дистанционно, без присутствия у тела умершего.

Похороны также не должны быть многолюдными, поскольку большое количество людей увеличивает риск заражения этим вирусом. С 28 марта введено ограничение на все церемонии прощания, количество участников не должно превышать 15 человек. К примеру, при кремации умершего от Covid-19 вся процедура погребения будет проходить без церемоний прощания, в закрытом гробу, как рекомендует Министерство Здравоохранения РФ. Следует помнить, что при похоронах, все участники процесса должны быть в средствах индивидуальной защиты, маске, резиновых перчатках и соблюдать минимальное расстояние 1,5 метра друг от друга.

Кто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске

Кто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске

Кто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске

На правах рекламы. Фото c www.freeimages.com

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