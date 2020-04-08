Продал разрешение на подключение к электричеству за 300 тыс. рублей бизнесменам гендиректор ГУП «Крымэнерго»

В отношении заместителя гендиректора — руководителя аппарата ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого заместителя гендиректора предприятия возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

В рамках следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам мероприятий, проведенных совместно с региональным управлением ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора — руководителя аппарата ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого заместителя генерального директора предприятия. Они подозреваются в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, совершенном в составе группы лиц (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, бывший первый заместитель генерального директора ГУП «Крымэнерго», будучи в этой должности, и заместитель генерального директора вступили в преступный сговор, направленный на получение денег от потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия.

Так, 5 апреля 2020 года в салоне автомобиля заместитель гендиректора получил от представителя предпринимателя 300 тысяч рублей за способствование ускоренному получению технических условий и заключение договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго». После получения денежных средств замдиректора был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе следствия была установлена непосредственная причастность к преступной схеме бывшего первого заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго», который сегодня также был задержан представителями УФСБ.

С ними проводятся все необходимые следственные действия, изъята и изучается документация, представляющая интерес для следствия. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. В рамках следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также иные эпизоды преступной деятельности задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком