До пика эпидемии COVID-19 в России осталось 10-14 дней

Для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия

Спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

«Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону — то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду», — отметила Скворцова.

По ее словам, для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия.

«На плато мы будем до первой декады июня — до середины июня предположительно. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса», — добавила она.

Скворцова подчеркнула, что России удалось избежать резкого роста заболеваемости. «Пока эпидемический процесс в РФ развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что мы уже опирались на опыт других стран, допущенные ими ошибки», — отметила глава ФМБА.

По ее словам, были приняты «широкомасштабные, беспрецедентные для нашей страны» меры, в частности, жесткий карантин, и это привело к тому, что распространение вируса удалось ограничить.

Ранее во вторник оперативный штаб сообщил, что число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 1154, за весь период зарегистрировано 7497, всего умерли 58 человек, выздоровели — 494.

Источник: Интерфакс