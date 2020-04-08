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Forbes: Самый богатый человек мира глава корпорации Amazon Джефф Безос со $113 млрд

12:30 08.04.2020 Фото: © Amy Harris/Invision/AP
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Джефф Безос третий год подряд возглавляет рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии издания Forbes.

Forbes: Самый богатый человек мира глава корпорации Amazon Джефф Безос со $113 млрд
Глава Amazon Джефф Безос

Глава корпорации Amazon Джефф Безос третий год подряд возглавляет рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии издания Forbes.

Согласно 34-ому ежегодному рейтингу самых богатых людей мира, состояние Безоса составило $113 млрд, сократившись за год на $18 млрд. Второе место занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд.

На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояние оценивается в $76 млрд. Занимавший ранее третье место списка глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт опустился на четвертую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в $67,5 млрд, уменьшившись за год на $15 млрд.

Пятерку богатейших людей мира замыкает миллиардер Ларри Эллисон с состоянием в $59 млрд.

Всего в рейтинг Forbes вошли 2095 мировых миллиардеров, чье суммарное состояние составило $8 трлн. В 2019 году в рейтинг входили 2153 миллиардера с суммарным состоянием в $8,7 млрд.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Аноним, 08 апреля 2020 12:47
сразу видно: работящий мужик!
не то что нищеброд Рогозин и Шойгу
Аноним, 08 апреля 2020 13:57
Работает в весело и дружном коллективе с активной жизненной позицией, желающий всему обучаться и везде работать в 3 смены, а так же обучать иностранцев из Убзекистана и Таджикистана.

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