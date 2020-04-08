Forbes: Самый богатый человек мира глава корпорации Amazon Джефф Безос со $113 млрд

Джефф Безос третий год подряд возглавляет рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии издания Forbes.

Глава Amazon Джефф Безос

Глава корпорации Amazon Джефф Безос третий год подряд возглавляет рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии издания Forbes.

Согласно 34-ому ежегодному рейтингу самых богатых людей мира, состояние Безоса составило $113 млрд, сократившись за год на $18 млрд. Второе место занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд.

На третье место рейтинга поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояние оценивается в $76 млрд. Занимавший ранее третье место списка глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт опустился на четвертую строчку рейтинга. Его состояние оценивается в $67,5 млрд, уменьшившись за год на $15 млрд.

Пятерку богатейших людей мира замыкает миллиардер Ларри Эллисон с состоянием в $59 млрд.

Всего в рейтинг Forbes вошли 2095 мировых миллиардеров, чье суммарное состояние составило $8 трлн. В 2019 году в рейтинг входили 2153 миллиардера с суммарным состоянием в $8,7 млрд.

Источник: ТАСС