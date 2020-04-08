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Изъяли органы после смерти: 61 человек стали посмертными донорами в Новосибирской области. 5 человек ждут органы в Бердске

12:00 08.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Главная цель трансплантации — спасти жизнь. О количестве пересадок в регионе, Искитиме и Бердске, рассказал главный трансплантолог региона Александр Быков.

Изъяли органы после смерти: 61 человек стали посмертными донорами в Новосибирской области. 5 человек ждут органы в Бердске
Пересадка органов пока до конца не урегулирована законом в России
Сюжет: Спаси меня, донор
Изъяли органы после смерти: 61 человек стали посмертными донорами в Новосибирской области. 5 человек ждут органы в Бердске

Изъяли органы после смерти: 61 человек стали посмертными донорами в Новосибирской области. 5 человек ждут органы в БердскеПосмертное донорство: написать и вложить в паспорт свое мнение могут жители Бердска, сказал главный трансплантолог региона Александр БыковЕщё 1 новость

Сколько человек стали донорами посмертно? Об этом «Курьер. Среда. Бердск» в интервью рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков. Напомним, Александр Юрьевич рассказывал, что свое мнение жители, могут ли у них изъять органы после смерти, могут написать на бумаге и вложить в паспорт. В рамках нового законопроекта о донорстве будет создана федеральная база. Туда граждане смогут внести свое разрешение или отказ, а пока такой базы нет. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов о пересадке органов — «Спаси меня, донор».

Также напомним, Александр Юрьевич рассказывал, что многие люди обречены на постоянное лечение, а иногда даже на смерть. Операций по пересадке органов проводится катастрофически мало.

Стали донорами после смерти за последние три года в Новосибирской области 61 человек. В 2017 году посмертных доноров, по словам Быкова, было 14, в 2018 году -17, в 2019 – 23, в 2020 – 7. Из них из Бердска не было ни одного донора, и один был из Искитима.

В списке ожидания трансплантации сейчас находятся 124 пациента в регионе (из них четверо детей). Из них 5 человек из Бердска и 10 — из Искитима.

Доктор напомнил о том, что «все мы ходим под Богом», и что в любое время с каждым из нас может случиться несчастье.

— Кому-то может понадобиться трансплантация, а кто-то может стать и посмертным донором, ведь и те и другие: это такие же люди, как и мы все, — сказал Быков.

Как врачи определяют, что человек может стать донором, какие органы могут быть пересажены – на эти вопросы ответили хирурги-трансплантологи. Читайте продолжение в ближайшее время.

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