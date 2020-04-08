08.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Финансовая кровавая баня: Копит миллиарды из-за низких цен на нефть Кремль

13:45 08.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. страна потратила десятую часть ВВП на борьбу с обвалом, но смогла восстановить свои резервы всего за несколько лет. На этот раз вокруг Кремля наступает длительный период низких экспортных доходов.

Финансовая кровавая баня: Копит миллиарды из за низких цен на нефть Кремль
Цены на нефть упали ниже уровня, который любой мог себе представить

Поскольку лидеры во всем мире конкурируют с постоянно растущими пакетами расходов, Кремль накапливает резервы в сотни миллиардов долларов, опасаясь, что цены на нефть будут оставаться низкими в течение длительного времени.

Россия спрятала более 550 миллиардов долларов, в том числе фонд дождливых денег на сумму 165 миллиардов долларов,
Однако, по оценкам ING Bank, меры поддержки президента Владимира Путина пока составляют лишь около 2% ВВП.

Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. страна потратила десятую часть ВВП на борьбу с обвалом, но смогла восстановить свои резервы всего за несколько лет, когда нефть восстановилась.
На этот раз вокруг Кремля наступает длительный период низких экспортных доходов.

«Цены на нефть упали ниже уровня, который любой мог себе представить», — сказала Александра Суслина, специалист по бюджету из Экономической экспертной группы, московского аналитического центра, который консультирует правительство.
«Им нужно тщательно тратить резервы, потому что это все, что есть».

Источник: bloomberg.com

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что скажете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

DataLife Engine (DLE)
14:14 08-04-2020
DataLife Engine (DLE)
Пандемия коронавируса – опасность для мира
14:12 08-04-2020
Пандемия коронавируса – опасность для мира
Нормативы предельно допустимой концентрации вредных веществ
14:11 08-04-2020
Нормативы предельно допустимой концентрации вредных веществ
Хит лета 2020: Какие прически стоит научиться делать во время карантина
14:07 08-04-2020
Хит лета 2020: Какие прически стоит научиться делать во время карантина
БердскЗависают сайты, не хватает компьютеров и нервов – какие сложности у родителей и учителей с началом дистанционного обучения из-за коронавируса в Бердске
14:06 08-04-2020
Зависают сайты, не хватает компьютеров и нервов – какие сложности у родителей и учителей с началом дистанционного обучения из-за коронавируса в Бердске
Смертельное каноэ: Нашли пропавшее тело внучки сенатора Роберта Кеннеди
14:00 08-04-2020
Смертельное каноэ: Нашли пропавшее тело внучки сенатора Роберта Кеннеди
Судороги в ногах ночью: О чем сигнализируют и как лечить спазмы
13:59 08-04-2020
Судороги в ногах ночью: О чем сигнализируют и как лечить спазмы
Финансовая кровавая баня: Копит миллиарды из-за низких цен на нефть Кремль
13:45 08-04-2020
Финансовая кровавая баня: Копит миллиарды из-за низких цен на нефть Кремль
БердскУдивительно огромную розовую луну в ночном небе над городом запечатлела жительница Бердска
13:44 08-04-2020
Удивительно огромную розовую луну в ночном небе над городом запечатлела жительница Бердска
Мест уже не хватает: Врач Московской ГКБ им. С. С. Юдина умоляет всех оставаться дома
13:43 08-04-2020
Мест уже не хватает: Врач Московской ГКБ им. С. С. Юдина умоляет всех оставаться дома