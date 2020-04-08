Финансовая кровавая баня: Копит миллиарды из-за низких цен на нефть Кремль

Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. страна потратила десятую часть ВВП на борьбу с обвалом, но смогла восстановить свои резервы всего за несколько лет. На этот раз вокруг Кремля наступает длительный период низких экспортных доходов.

Цены на нефть упали ниже уровня, который любой мог себе представить

Поскольку лидеры во всем мире конкурируют с постоянно растущими пакетами расходов, Кремль накапливает резервы в сотни миллиардов долларов, опасаясь, что цены на нефть будут оставаться низкими в течение длительного времени.

Россия спрятала более 550 миллиардов долларов, в том числе фонд дождливых денег на сумму 165 миллиардов долларов,

Однако, по оценкам ING Bank, меры поддержки президента Владимира Путина пока составляют лишь около 2% ВВП.

Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. страна потратила десятую часть ВВП на борьбу с обвалом, но смогла восстановить свои резервы всего за несколько лет, когда нефть восстановилась.

На этот раз вокруг Кремля наступает длительный период низких экспортных доходов.

«Цены на нефть упали ниже уровня, который любой мог себе представить», — сказала Александра Суслина, специалист по бюджету из Экономической экспертной группы, московского аналитического центра, который консультирует правительство.

«Им нужно тщательно тратить резервы, потому что это все, что есть».

Источник: bloomberg.com